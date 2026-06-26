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26 июня 2026, 11:10 Читати українською

Кредобанк и ЕБРР дают украинскому бизнесу 100 миллионов евро без имущественного залога

Кредобанк расширил возможности украинского бизнеса благодаря новым договоренностям с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). В ходе конференции URC 2026 в Гданьске партнеры подписали соглашения о предоставлении дополнительных финансовых гарантий на общую сумму 100 миллионов евро. Об этом сообщил сайт Liga.net.

Кредобанк расширил возможности украинского бизнеса благодаря новым договоренностям с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

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Это решение открывает доступ к кредитным ресурсам на более выгодных условиях для компаний, продолжающих развиваться, несмотря на вызовы войны.

ЕБРР уже давно работает с Кредобанком, и в результате сотрудничества украинские предприниматели уже получили финансирование на 249 миллионов евро. Эти средства поддержали логистику, агросектор и розничную торговлю.

Новый транш гарантий дает банку «зеленый свет» для поддержки отечественных компаний, независимо от их размера.

«Дополнительные 100 миллионов евро позволят нам расширить кредитование украинских компаний — как малого и среднего бизнеса, так и корпоративного сегмента», — отметил председатель Правления А О «Кредобанк» Якуб Карновски.

Банк распределил эти средства между двумя направлениями:

  1. 60 миллионов евро направлено на поддержку малого и среднего бизнеса. Эти программы предлагают покрытие рисков до 70% на пятилетний срок, возможность получить кредит без имущественного залога и шанс на грантовую поддержку до 30% на инвестиционные проекты. Задействован новый механизм Enterprise Security Enhancement, позволяющий частично списать долги компаниям, чьи активы были повреждены в результате боевых действий.

  2. 40 миллионов евро выделено для крупных корпоративных клиентов. Здесь действуют схожие льготные условия: пятилетнее гарантийное покрытие рисков до 80%, возможность получить финансирование без имущественного обеспечения, а лимит кредита под эти гарантии составляет эквивалент в 4 миллиона евро.

Такие инструменты помогают бизнесу выживать в кризисных условиях, когда классическое кредитование становится недоступным из-за высоких рисков. Полученные гарантии позволяют банку брать на себя часть ответственности, делая кредиты более доступными для тех, кто планирует восстановление или модернизацию собственных мощностей.

Читайте также: ЕБРР и ЕС откроют для украинского бизнеса доступ к 2 млрд евро кредитов

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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