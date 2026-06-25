Главное за четверг: прогноз курса доллара, правила бронирования и выплата ко Дню Независимости-2026

Каким будет курс доллара во втором полугодии: прогноз банкира

Важным условием для стабильной работы банковского сектора во втором полугодии будет ситуация на валютном рынке. Такое мнение высказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка.

Разовая выплата ко Дню Независимости-2026: как подать онлайн заявление

Лица, имеющие право на получение разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины и приобретущие соответствующий статус до 24 августа текущего года, могут обратиться с заявлением о выплате в орган Пенсионного фонда Украины.

Почему НБУ признал Смелянского непрофпригодным: объяснение регулятора

Нацбанк считает необходимым предоставить публичное разъяснение относительно решения о признании несоответствующей профессиональной пригодности генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смелянского с учетом общественного резонанса и ряда публичных заявлений, содержащих неточную трактовку оснований и процедуры его принятия. Об этом говорится в сообщении регулятора в Фейсбуке.

В Украине обновили правила бронирования: кто может потерять право на отсрочку

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины пересмотрело критерии определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики. Об этом говорится в приказе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства № 6954.

Украинцам разрешат инвестировать в акции и корпоративные облигации без уплаты налогов

Украинцы держат триллионы гривен под матрацами и на банковских счетах. В Верховной Раде обнародовали план, как вынудить эти деньги работать на экономику. При этом больше зарабатывать смогут и частные инвесторы. «Минфин» разбирался, в чем преимущества и недостатки новой идеи и есть ли у нее шанс на реализацию.