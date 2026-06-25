Из-за ночной вражеской атаки на ИТ-системы приложение Укрпочты временно работает со сбоями. Об этом говорится в сообщении компании.
Укрпочта заявила о кибератаке и сбое в работе приложения
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«Наши специалисты уже занимаются восстановлением. Мы делаем все возможное, чтобы вы могли вернуться к комфортному использованию приложения в ближайшее время.
Обязательно сообщим вам, как только все починим. Спасибо за понимание и извиняемся за неудобства!", — говорится в сообщении.
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Источник: Минфин
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