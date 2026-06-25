Укрпочта заявила о кибератаке и сбое в работе приложения

Из-за ночной вражеской атаки на ИТ-системы приложение Укрпочты временно работает со сбоями. Об этом говорится в сообщении компании.

► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Наши специалисты уже занимаются восстановлением. Мы делаем все возможное, чтобы вы могли вернуться к комфортному использованию приложения в ближайшее время.

Обязательно сообщим вам, как только все починим. Спасибо за понимание и извиняемся за неудобства!", — говорится в сообщении.

Читайте также: Почему НБУ признал Смилянского непрофпригодным: объяснение регулятора