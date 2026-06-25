Украинцам упростили передачу важных справок через «Дию»: что изменилось

Справки ОК-5 и ОК-7 стали доступны через сервис Мультишеринг в приложении «Дия». Теперь пользователи могут передавать их учреждениям и компаниям автоматически вместе с другими необходимыми документами без отдельной загрузки файлов. Об этом говорится в сообщении « Дии ».

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Для чего нужны справки

Новый функционал позволяет получать справки о страховом стаже и уплаченных взносах за несколько секунд. Пользователям больше не нужно самостоятельно формировать документы, загружать их или отправлять вручную.

ОК-5 — это вся история вашего страхового стажа, уплаченных взносов и заработной платы с 2000 года.

ОК-7 — информация о стаже и зарплате, с которой уплачивался ЕСВ с 2011 года.

Они критически необходимы для оформления кредитов в банках, быстрого расчета больничных, получения пособия по безработице, подтверждения страхового стажа и других кадровых/финансовых процедур.

В «Дии» отмечают, что для граждан это означает меньшее количество документов и скорее получение услуг. Для бизнеса и государственных учреждений нововведение должно упростить проверку информации и ускорить обработку заявок.

Благодаря мультишерингу организации могут получать полный пакет необходимых данных в одном запросе, что позволяет сократить количество ручных проверок и уменьшить риск ошибок при обработке документов.