Главное за среду: давление Трампа на россию, новые валютные смягчения от НБУ

Президент США Дональд Трамп ввел дополнительную 25%-ную пошлину на индийские товары из-за того, что страна продолжает закупать российские энергоносители. Это решение было принято через несколько часов после того, как переговоры между Вашингтоном и Москвой по войне в Украине не принесли результатов.

Трамп готовит новые санкции против российского «теневого флота»