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6 августа 2025, 20:00 Читати українською

Главное за среду: давление Трампа на россию, новые валютные смягчения от НБУ

Трамп ввел дополнительные 25% пошлины против Индии из-за закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп ввел дополнительную 25%-ную пошлину на индийские товары из-за того, что страна продолжает закупать российские энергоносители. Это решение было принято через несколько часов после того, как переговоры между Вашингтоном и Москвой по войне в Украине не принесли результатов.

Трамп готовит новые санкции против российского «теневого флота»

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского «теневого флота», если Владимир Путин не согласится на прекращение огня в Украине до пятницы.

НБУ вводит очередной пакет смягчения валютных ограничений. Что изменится для бизнеса

Нацбанк смягчает ряд валютных ограничений. Новый пакет валютной либерализации сформирован так, чтобы предоставить бизнесу стимулы и возможности без формирования значительного дополнительного спроса на валютном рынке Украины.

Доллар имеет потенциал для дальнейшего падения — Bloomberg

Доллар готов к дальнейшему падению, и назначение нового главы ФРС, готового быстро снижать ставки, может стать катализатором, считает Билл Кэмпбелл, портфельный управляющий DoubleLine Capital.

Минфин привлек более 18 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 5 августа на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 18,2 млрд грн. В июле 2025 года Министерство финансов привлекло в госбюджет 72,2 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа. Это почти вдвое больше, чем в июне (37,1 млрд грн). Привлеченные средства направляются в первую очередь на усиление обороноспособности страны.

Источник: Минфин
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