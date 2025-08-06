Минфин привлек более 18 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 5 августа на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 18,2 млрд грн. А именно: 12,37 млрд грн и $140 млн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что предлагали инвесторам

Читайте также: Вдвое больше: Минфин привлек 72,2 млрд грн на внутреннем рынке ОВГЗ

Напомним

В июле 2025 года Министерство финансов привлекло в госбюджет 72,2 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа. Это почти вдвое больше, чем в июне (37,1 млрд грн). Привлеченные средства направляются, прежде всего, на усиление обороноспособности страны.