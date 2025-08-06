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6 августа 2025, 13:33 Читати українською

Трамп готовит новые санкции против российского «теневого флота»

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского «теневого флота», если Владимир Путин не согласится на прекращение огня в Украине до пятницы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского «теневого флота», если Владимир Путин не согласится на прекращение огня в Украине до пятницы.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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Внесение нефтяных танкеров в черный список станет первым случаем, когда США введут санкции против Москвы с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

россия использует в значительной степени устаревшие танкеры для перевозки нефти по всему миру, пытаясь обойти ограничения Запада, введенные после полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году.

Термин «теневой флот» касается судов, право собственности на которых скрыто и избегающих пользования услугами западных компаний. Применение санкций к их владельцам является сложной задачей, хотя меры, направленные против самих судов, недавно доказали свою эффективность.

Два человека, знакомых с тем, что обсуждает Белый дом, сообщили, что новые санкции США против «теневого флота» рассматриваются как простой первый шаг, чтобы нанести экономический ущерб россии.

Третий источник, приближенный к администрации, добавил, что правительство США рассматривает несколько вариантов действий и санкции против этого флота — один из них.

Администрация Джо Байдена добавила в список санкций 213 танкеров для перевозки сырой нефти и химикатов. Трамп воздержался от введения дальнейших санкций против россии, пытаясь обеспечить переговорное урегулирование для прекращения войны.

Однако Трамп все больше разочарован отказом Путина согласиться на прекращение огня. Он поставил российскому диктатору ультиматум — изменить тактику до пятницы или столкнуться с более жесткими санкциями.

Новые санкции США против «теневого флота» усилят недавние меры ЕС, заявил управляющий директор по исследованиям ClearView Energy Partners Кевин Бук. В прошлом месяце Евросоюз добавил в санкционный список более 100 судов, доведя их общее количество до 415 судов.

Анализ Financial Times показал, что введенные США санкции значительно снизили эффективность российских нефтяных танкеров. Пока Белый дом готовит новые шаги, Дональд Трамп выдвигает Кремлю ультиматум, предупреждая последствия, если Москва не согласится на переговоры.

Эффективность русского флота падает

Новые данные свидетельствуют о том, что санкции США бьют по российскому нефтяному экспорту. Анализ 115 танкеров, попавших под американские ограничения, показал резкое падение их производительности.

За шесть месяцев до включения в санкционный список эти суда перевозили в среднем 48 миллионов баррелей российской нефти ежемесячно. Однако за шесть месяцев после введения санкций этот показатель сократился до 13 миллионов баррелей в месяц.

«Агрессивное давление на так называемый „теневой флот“ — это прямой способ усложнить жизнь россии и усилить сигнал, который посылают ЕС и Великобритания», — отметил Бенджамин Хилгенсток, руководитель отдела макроэкономических исследований и стратегии Киевской школы экономики.

Трамп выдвигает ультиматум

Кремль проигнорировал несколько дедлайнов, установленных президентом США для достижения прекращения огня, и в последние недели значительно усилил свои атаки на Украину.

Дональд Трамп, по сообщениям источников, все больше разочарован поведением путина.

Во вторник Трамп обсудил возможные меры против Москвы во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы говорили о санкциях против россии. Их экономика продолжает падать, и именно поэтому Москва так внимательно относится к этой перспективе… Это может многое изменить», — сообщил Зеленский.

В понедельник президент США также объявил о планах повысить тарифы для Индии, одного из ведущих покупателей российской нефти. «Им безразлично, сколько людей в Украине гибнет от российской военной машины», — написал Трамп в социальных сетях.

Ожидание визита Виткоффа

Специальный посланник Трампа, Стив Виткофф, должен прибыть в Москву на этой неделе.

Источник, близкий к администрации, предполагает, что Трамп, вероятно, примет решение о потенциальных последствиях для Москвы по возвращении своего посланника.

«Это зависит от того, что Виткофф привезет обратно. Если Виткофф вернется с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп выйдет из себя», — сказал источник.

Эксперты также отмечают другие возможные шаги для администрации — в частности, более жесткое соблюдение действующих санкций или присоединение к новому гибкому механизму ограничения цен на российскую нефть, который ЕС планирует ввести в начале сентября.

Эдвард Фишман, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, добавил, что Вашингтон также может ввести вторичные санкции против банков и нефтеперерабатывающих заводов в других странах, способствующих торговле российской нефтью.

Законопроект, предложенный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, предусматривает введение тарифов более 500% для стран, продолжающих покупать российские энергоносители. Он получил широкую двухпартийную поддержку среди американских законодателей.

Трамп заявил, что «очень серьезно» рассматривает возможность поддержать этот законопроект. В то же время аналитики сомневаются, удастся ли устойчиво реализовать столь высокие тарифы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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