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6 августа 2025, 16:37 Читати українською

У доллара есть потенциал для дальнейшего падения — Bloomberg

Доллар готов к дальнейшему падению, и назначение нового главы ФРС, готового быстро снижать ставки, может послужить катализатором, считает Билл Кэмпбелл, портфельный управляющий в DoubleLine Capital. Об этом пишет Bloomberg.

Доллар готов к дальнейшему падению, и назначение нового главы ФРС, готового быстро снижать ставки, может послужить катализатором, считает Билл Кэмпбелл, портфельный управляющий в DoubleLine Capital.
Фото: depositphotos

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Что будет с долларом

«У доллара есть потенциал для дальнейшего снижения», — сказал Кэмпбелл в интервью.

В сентябре 2024 года DoubleLine Capital управляла активами на сумму $95 миллиардов.

После одного из худших стартов года в истории, в июле доллар показал первый месячный прирост в 2025 году. Однако Кэмпбелл придерживается мнения, что USD вступил в многолетний период снижения, так как инвесторов отпугивают огромные дефициты США, и на этом фоне происходит диверсификация в пользу других стран.

Индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 0,1% во вторник после разочаровывающих данных по сектору услуг США.

Одним из ключевых факторов для доллара является стремление Трампа снизить стоимость заимствований. Президент неоднократно критиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках беспрецедентной кампании публичного давления, которая вызвала вопросы о независимости центрального банка.

Трамп заявил, что объявит имя нового члена Федеральной резервной системы в ближайшие дни на замену Адриане Куглер, которая в пятницу сообщила об уходе с поста. Это дает Трампу возможность назначить управляющего, который будет поддерживать его идею более низких процентных ставок.

Слабая экономика США также может повлиять на доллар, считает Кэмпбелл. Отчет во вторник показал, что индекс услуг от ISM упал в прошлом месяце ниже всех оценок в опросе экономистов Bloomberg. Сектор услуг США фактически застопорился в июле, так как компании, сталкивающиеся с вялым спросом и растущими затратами, сократили персонал.

Отчет вышел вслед за данными прошлой недели, которые показали, что рынок труда значительно слабее, чем считалось ранее.

Кэмпбелл воспользовался недавней стабилизацией доллара, чтобы подготовиться к дальнейшему ослаблению валюты, увеличивая экспозицию в недолларовых облигациях на развивающихся и развитых рынках.

Индекс доллара потерял более 7% в этом году.

Кэмпбелл считает, что самая большая угроза для его теории — возвращение исключительности США в случае корректировки бюджетной политики и появления определенности в торговой политике. Это может поддержать экономику и подогреть спрос на американские активы.

Управляющий портфелем также следит за обещаниями торговых партнеров, включая Европейский Союз и Японию, инвестировать миллиарды долларов в США, потенциально компенсируя другие оттоки. Однако детали о природе и временных рамках этих инвестиций остаются неясными.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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