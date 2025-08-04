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4 августа 2025, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: евро резко вырос, доллар упал

Евро подскочило на 70 копеек, а доллар на 2 копейки: НБУ установил новые курсы валют на вторник

Национальный банк Украины установил на 5 августа 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,7901 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 2 копейки. Официальный курс к доллару установлен на таком уровне: 41,7901 гривен за 1 доллар (+0,0257 грн). Официальный курс евро составит 48,3470 гривен за 1 евро (+0,7022 грн).

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Источник: Минфин
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