Евро подскочило на 70 копеек, а доллар на 2 копейки: НБУ установил новые курсы валют на вторник
Главное за понедельник: евро резко вырос, доллар упал
Национальный банк Украины установил на 5 августа 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,7901 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 2 копейки. Официальный курс к доллару установлен на таком уровне: 41,7901 гривен за 1 доллар (+0,0257 грн). Официальный курс евро составит 48,3470 гривен за 1 евро (+0,7022 грн).
Трамп в ближайшее время объявит своего кандидата на должность главы ФРС
Президент США Дональд Трамп выдвинет своего кандидата на должность следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) в ближайшие дни.
Почему обвалился евро и продолжит ли падение на этой неделе
На прошлой неделе гривна укрепилась как к доллару так и к евро. Но сможет ли нацвалюта сохранить свои достижения на этой неделе — разберемся в этом подробно.
Доллар резко упал после провального отчета по рынку труда США и обвинений Трампа
Доллар США испытал значительное давление и в понедельник продолжил падение после публикации крайне слабого отчета по рынку труда за июль. Провальные данные заставили рынки резко повысить ожидания относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) уже в сентябре.
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