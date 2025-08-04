Главное за понедельник: евро резко вырос, доллар упал

Президент США Дональд Трамп выдвинет своего кандидата на должность следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) в ближайшие дни.

Почему обвалился евро и продолжит ли падение на этой неделе

На прошлой неделе гривна укрепилась как к доллару так и к евро. Но сможет ли нацвалюта сохранить свои достижения на этой неделе — разберемся в этом подробно.

Доллар резко упал после провального отчета по рынку труда США и обвинений Трампа