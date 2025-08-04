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4 августа 2025, 13:53 Читати українською

Трамп в ближайшее время объявит своего кандидата на должность главы ФРС

Президент США Дональд Трамп выдвинет своего кандидата на должность следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС) в ближайшие дни. Об этом пишет Finance.yahoo.com.

Президент США Дональд Трамп выдвинет своего кандидата на должность следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС) в ближайшие дни.

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Что известно

Как заявил Трамп журналистам в воскресенье, он также объявит кандидата в должность нового главы Бюро статистики министерства труда США. В пятницу он уволил его руководителя Эрику МакЭнтарфер после выхода статданных, показавших резкое ослабление американского рынка труда.

Число рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 73 тыс., в то время как аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 110 тыс.

В то же время данные за два предыдущих месяца были существенно пересмотрены в сторону снижения: в июне и мае количество рабочих мест выросло всего на 14 тыс. и на 19 тыс., а не на 147 тыс. и 144 тыс. соответственно, как было объявлено ранее.

Безработица в США в июле повысилась до 4,2% с июньских 4,1%.

Трамп обвинил МакЭнтарфер, назначенную бывшим президентом Джо Байденом, в фальсификации статистики по занятости. Однако никаких доказательств в поддержку утверждений Трампа о манипуляции данными со стороны Бюро статистики Минтруда, которое также занимается данными по потребительским ценам и ценам производителей, не было представлено.

«Нам нужны точные данные по занятости», — написал Трамп в соцсети Truth Social, добавив, что Мачентарфер будет заменен кем-то «намного более компетентным и квалифицированным».

Трамп постоянно критикует нынешнего главу Федрезерва Джерома Павелла, требующего от него снижения базовой процентной ставки. ФРС удерживает ставку в диапазоне 4,25−4,5% годовых с декабря прошлого года. Срок службы Павелла в должности главы американского ЦБ истекает в мае 2016 года.

Основными кандидатами на должность следующего главы ФРС считают советника Белого дома по экономическим вопросам Кевина Гассета, а также Кевина Уорша, занимавшего этот пост в администрации президента США Джорджа Буша и позже входившего в совет управляющих ФРС. Среди других претендентов на этот пост также называют министра финансов США Скотта Бессента.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Ivn
Ivn
4 августа 2025, 13:58
#
«Термін служби Павелла на посаді голови американського ЦБ закінчується в травні 2016 року» нє
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