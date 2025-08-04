Национальный банк Украины установил на 5 августа 2025 официальный курс гривны на уровне 41,7901 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.
Евро подскочил на 70 копеек, а доллар на 2 копейки: НБУ установил новые курсы валют на вторник
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Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам
Официальный курс по доллару установлен на таком уровне: 41,7901 гривен за 1 доллар (+0,0257 грн).
Официальный курс евро будет составлять 48,3470 гривен за 1 евро (+0,7022 грн).
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Источник: Минфин
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