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4 августа 2025, 12:58 Читати українською

Доллар резко упал после провального отчета с рынка труда США и обвинений Трампа

Доллар США испытал значительное давление и в понедельник продолжил падение после публикации крайне слабого отчета по рынку труда за июль. Провальные данные заставили рынки резко повысить ожидания относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) уже в сентябре. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщает WSJ.

Доллар США испытал значительное давление и в понедельник продолжил падение после публикации крайне слабого отчета по рынку труда за июль.

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«Сфальсифицированные» данные и реакция Трампа

Согласно отчету Бюро статистики труда США (BLS), в июле американская экономика создала лишь 73 000 новых рабочих мест, что оказалось значительно ниже прогнозов. Кроме того, данные за май и июнь были существенно пересмотрены в сторону снижения.

Реакция президента Дональда Трампа была мгновенной и беспрецедентной. Он уволил главу BLS Эрику Макентарфер и заявил в социальных сетях, что данные о рабочих местах были «сфальсифицированы, чтобы заставить республиканцев, и меня, выглядеть плохо».

Рынки ставят на снижение ставок

Слабые данные по рынку труда, а также худший, чем ожидалось, отчет о производственной активности ISM, кардинально изменили ожидания инвесторов. По данным рынка фьючерсов, вероятность снижения ставки ФРС в сентябре взлетела с примерно 40% до 88%. Теперь рынки закладывают в цены снижение ставок на 63 базисных пункта до конца года, по сравнению с 33 пунктами до отчета.

Реакция мировых валют

На фоне этих событий индекс доллара США (DXY) упал на 0,4% до 98,777. Это заставило укрепиться большинство мировых валют. Азиатские валюты, в частности сингапурский доллар и китайский юань, продемонстрировали уверенный рост.

В то же время британский фунт стерлингов показал сдержанную реакцию. Аналитики объясняют это тем, что рынок уже ожидает снижения ставки от Банка Англии на этой неделе, поэтому слабость доллара не оказала на него значительного влияния.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
neverice
neverice
4 августа 2025, 15:31
#
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