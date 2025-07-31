Главное за четверг: Проверки бизнеса, расходы на оборону и независимость НАБУ и САП

23 июля вступило в силу решение СНБО о возвращении моратория на проверки бизнеса и любое вмешательство в хозяйственную деятельность со стороны госструктур.

Рада приняла законопроект Зеленского о независимости НАБУ и САП

31 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП. В целом проголосовал 331 народный депутат.

ФРС оставила ставку на уровне 4,25−4,5%

За решение сохранить ставку проголосовали большинство членов Комитета, включая главу Джерома Пауэлла и его заместителя Джона Уильямса.

Совет увеличил расходы на оборону более чем на 400 миллиардов

В четверг, 31 июля, Верховная Рада приняла законопроект № 13573 об изменениях в Бюджет-2025, включающий увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн.

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