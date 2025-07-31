Год без ревизий: что действительно меняет для бизнеса мораторий на проверки
Главное за четверг: Проверки бизнеса, расходы на оборону и независимость НАБУ и САП
23 июля вступило в силу решение СНБО о возвращении моратория на проверки бизнеса и любое вмешательство в хозяйственную деятельность со стороны госструктур.
Рада приняла законопроект Зеленского о независимости НАБУ и САП
31 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП. В целом проголосовал 331 народный депутат.
ФРС оставила ставку на уровне 4,25−4,5%
За решение сохранить ставку проголосовали большинство членов Комитета, включая главу Джерома Пауэлла и его заместителя Джона Уильямса.
Совет увеличил расходы на оборону более чем на 400 миллиардов
В четверг, 31 июля, Верховная Рада приняла законопроект № 13573 об изменениях в Бюджет-2025, включающий увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн.
ТОП-5 банков для ФОП: где открыть счет и получить полезные сервисы бесплатно
Во II квартале этого года количество новых ФОПов превысило количество закрытых: от 53 000 «в минус» до 34 000 «в плюс». — Об этом сообщил YouControl.Market. Соответственно, растет и спрос на банковское обслуживание. В борьбе за клиентов финансисты соблазняют предпринимателей новыми предложениями тарифов, эквайринга, кредитов
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