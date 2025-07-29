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29 июля 2025, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: евро падает, облигации Украины выросли

Евро продемонстрировало самое большое дневное падение с мая

Курс евро продемонстрировал самое большое дневное падение с мая, поскольку инвесторы и европейские политики переосмыслили последствия нового торгового соглашения между ЕС и США. Рынок, который сначала отреагировал на новость с оптимизмом, теперь видит в договоренностях удар по европейскому экспортному сектору.

Евро подешевел почти на 50 копеек: НБУ установил новые курсы валют

Официальный курс евро составит 48,2240 гривен за 1 евро (-0,4727 грн).

Еврооблигации Украины выросли после заявлений Трампа по путину — Bloomberg

Украинские облигации, деноминированные в долларах, выросли больше всего за месяц после того, как президент США Дональд Трамп начал публично давить на российского лидера владимира путина, чтобы тот быстро прекратил войну в Украине.

Дефолт по ВВП-варрантам: Новых переговоров с кредиторами нет

Министерство финансов Украины подтвердило, что продолжает диалог с владельцами ВВП-варрантов, по которым государство объявило дефолт в начале лета. Однако, новых раундов переговоров по реструктуризации этих финансовых инструментов не происходило с апреля 2025 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
29 июля 2025, 22:17
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Країна-цирк. На фоні повної .опи, росте гривня і облігації… явно пастка для лохів, які ще не влили гроші в цю безодню ((
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