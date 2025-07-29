Главное за вторник: евро падает, облигации Украины выросли
Курс евро продемонстрировал самое большое дневное падение с мая, поскольку инвесторы и европейские политики переосмыслили последствия нового торгового соглашения между ЕС и США. Рынок, который сначала отреагировал на новость с оптимизмом, теперь видит в договоренностях удар по европейскому экспортному сектору.
Евро подешевел почти на 50 копеек: НБУ установил новые курсы валют
Официальный курс евро составит 48,2240 гривен за 1 евро (-0,4727 грн).
Еврооблигации Украины выросли после заявлений Трампа по путину — Bloomberg
Украинские облигации, деноминированные в долларах, выросли больше всего за месяц после того, как президент США Дональд Трамп начал публично давить на российского лидера владимира путина, чтобы тот быстро прекратил войну в Украине.
Дефолт по ВВП-варрантам: Новых переговоров с кредиторами нет
Министерство финансов Украины подтвердило, что продолжает диалог с владельцами ВВП-варрантов, по которым государство объявило дефолт в начале лета. Однако, новых раундов переговоров по реструктуризации этих финансовых инструментов не происходило с апреля 2025 года.
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