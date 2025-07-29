Главное за вторник: евро падает, облигации Украины выросли

Курс евро продемонстрировал самое большое дневное падение с мая, поскольку инвесторы и европейские политики переосмыслили последствия нового торгового соглашения между ЕС и США. Рынок, который сначала отреагировал на новость с оптимизмом, теперь видит в договоренностях удар по европейскому экспортному сектору.

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Официальный курс евро составит 48,2240 гривен за 1 евро (-0,4727 грн).

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