Еврооблигации Украины выросли после заявлений Трампа относительно Путина — Bloomberg

Украинские облигации, деноминированные в долларах , выросли больше всего через месяц после того, как президент США Дональд Трамп начал публично давить на российского лидера Владимира Путина, чтобы тот быстро прекратил войну в Украине. Об этом пишет Bloomberg .

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Суверенные украинские облигации, деноминированные в долларах со сроком погашения в 2035 и 2036 годах, выросли почти на 1,5 цента.

В понедельник на долю Украины пришлось шесть из восьми лучших еврооблигаций на рынках развивающихся стран.

«Заявления Трампа могут подтвердить ожидание прекращения огня, которое было в значительной степени отвергнуто. Мы ожидаем, что война продолжится, к сожалению, по крайней мере до 2026 года, но при отсутствии прорыва для россии мы рассматриваем соотношение риска и вознаграждения как позитив для облигаций», — сказал Каан Назли, старший экономист и портфельный менеджер Neuberger Berman Europe Ltd.

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Напомним

Долларовые облигации Украины выросли после победы Трампа на выборах в США в надежде на скорейшее заключение мирного соглашения. Но настроения упали, поскольку мирные переговоры зашли в тупик, а цены упали на 12% с начала года.

Согласно данным, собранным Bloomberg, это самый плохой показатель среди развивающихся конкурентов.