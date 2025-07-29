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29 июля 2025, 11:34 Читати українською

Евро продемонстрировало самое большое дневное падение с мая

Курс евро продемонстрировал самое большое дневное падение с мая, поскольку инвесторы и европейские политики переосмыслили последствия нового торгового соглашения между ЕС и США. Рынок, который сначала отреагировал на новость с оптимизмом, теперь видит в договоренностях удар по европейскому экспортному сектору. Об этом пишет Financial Times.

Курс евро продемонстрировал самое большое дневное падение с мая, поскольку инвесторы и европейские политики переосмыслили последствия нового торгового соглашения между ЕС и США.

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Реакция рынка

В понедельник курс евро упал на 1% до $1,162 в паре с долларом и на 0,9% относительно фунта стерлингов. Фондовые рынки также потеряли первоначальный оптимизм: например, ключевой немецкий индекс DAX к концу торгов снизился на 1%.

Причиной такого разворота стала заключенная накануне сделка, согласно которой большинство европейского экспорта в США будет облагаться постоянной пошлиной в 15%. Хотя это значительно ниже 30%, которыми ранее угрожал Дональд Трамп, инвесторы пришли к выводу, что введение такого высокого тарифа на постоянной основе является негативным фактором для экономики еврозоны.

«ЕС согласился на подчинение»

Новое соглашение вызвало волну резкой критики со стороны европейских политиков. Премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал его актом «подчинения» и «темным днем для Европы». С критикой также выступили правые политики во Франции и Германии. Эксперты отмечают, что соглашение фактически ухудшает, а не улучшает торговые отношения, устанавливая высокие тарифы там, где их раньше не было.

Между тем президент США Дональд Трамп, находясь в Шотландии, заявил, что введет 20%-ную пошлину для тех стран, которые не заключат отдельных торговых договоренностей с США, а также анонсировал новые пошлины на фармацевтическую продукцию.

Новая реальность: почему соглашение с пошлиной в 15% разочаровало рынки

Первоначальная положительная реакция рынков на соглашение была вызвана облегчением — удалось избежать худшего сценария с 30%-ми пошлинами и разрушительной торговой войны. Однако после более детального анализа инвесторы и политики осознали долгосрочные последствия договоренностей.

Проблема заключается в том, что соглашение не улучшает, а легитимизирует ухудшение условий торговли. Оно фактически закрепляет новый статус-кво, при котором США в одностороннем порядке устанавливают высокий тарифный барьер для своих партнеров. До начала торговых войн Трампа средний уровень пошлин США на товары из ЕС составлял лишь около 3%. Таким образом, новая «компромиссная» ставка в 15% является пятикратным ухудшением условий для европейских экспортеров по сравнению с досанкционной эпохой.

Критика со стороны французского премьера отражает разочарование тем, что ЕС не смог добиться лучших условий и фактически согласился на новые правила игры, продиктованные Вашингтоном.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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