Евро подешевел почти на 50 копеек: НБУ установил новые курсы валют

Национальный банк Украины установил на 30 июля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,7886 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.
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Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам
Официальный курс на 30 июля 2025 установлен на таком уровне: 41,7886 гривны за 1 доллар (-0,0111 грн).
Официальный курс евро составит 48,2240 грн за 1 евро (-0,4727 грн).
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Источник: Минфин
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