Главное за понедельник: соглашение США и ЕС, падение евро

После месяцев напряженности в отношениях президент США Дональд Трамп и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 27 июля, достигли договоренностей по заключению торгового соглашения. Как объявили политики, пошлины на почти все европейские товары в США будут установлены на уровне 15 процентов, включая автомобили. Тогда как американские товары в страны ЕС будут импортироваться с «нулевым тарифом», то есть без пошлин.

Мировые фондовые рынки выросли после заключения торгового соглашения между США и ЕС