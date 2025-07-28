Главное за понедельник: соглашение США и ЕС, падение евро
После месяцев напряженности в отношениях президент США Дональд Трамп и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 27 июля, достигли договоренностей по заключению торгового соглашения. Как объявили политики, пошлины на почти все европейские товары в США будут установлены на уровне 15 процентов, включая автомобили. Тогда как американские товары в страны ЕС будут импортироваться с «нулевым тарифом», то есть без пошлин.
Мировые фондовые рынки выросли после заключения торгового соглашения между США и ЕС
Глобальные фондовые индексы и курс европродемонстрировали рост на фоне новостей о заключении рамочного торгового соглашения между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Соглашение, устанавливающее 15%-ные пошлины на большинство товаров, принесло рынкам долгожданную ясность и уменьшило опасения относительно полномасштабной торговой войны.
Евро резко упало на межбанковских торгах
На межбанке евро подешевело более чем на 40 копеек за один день. Курс доллара упал всего на 4 копейки. Об этом свидетельствуют результаты торгов за 28 июля.
Госдолг Украины в июне вырос почти на $4 миллиарда
Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на конец июня достигла $184,84 миллиарда, увеличившись за месяц на $3,88 миллиарда. По состоянию на 30 июня 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 7 696,95 млрд грн, или $184,84 млрд.
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