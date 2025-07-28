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28 июля 2025, 11:39 Читати українською

Мировые фондовые рынки выросли после заключения торгового соглашения между США и ЕС

Глобальные фондовые индексы и курс евро продемонстрировали рост на фоне новостей о заключении рамочного торгового соглашения между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Соглашение, устанавливающее 15%-ные пошлины на большинство товаров, принесло рынкам долгожданную ясность и уменьшило опасения относительно полномасштабной торговой войны. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщает агентство Reuters.

Глобальные фондовые индексы и курс евро продемонстрировали рост на фоне новостей о заключении рамочного торгового соглашения между Соединенными Штатами и Европейским Союзом.

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Детали сделки и реакция рынка

Согласно сообщению, США и ЕС в воскресенье, 27 июля, заключили соглашение, которое фиксирует импортную пошлину на уровне 15%. Это вдвое меньше, чем 30%-ные тарифы, которыми ранее угрожал президент Дональд Трамп, и произошло через неделю после аналогичной договоренности с Японией.

Рынки отреагировали на новость позитивно: фьючерсы на европейские индексы выросли более чем на 1%, а на американские S&P 500 и Nasdaq — на 0,5−0,6%. Курс евро укрепился относительно доллара, фунта и иены. Азиатские рынки также показали рост, тогда как японский Nikkei несколько снизился после достижения годового максимума на прошлой неделе.

Возвращение к предсказуемости

Хотя 15%-ная пошлина все еще считается высокой по сравнению с надеждами на нулевые тарифы, для бизнеса и инвесторов это лучший сценарий, чем угроза 30%-х пошлин и полная неопределенность.

«Теперь основной риск был снят. Рынки воспринимают это как знак стабильности и предсказуемости, которые возвращаются в торговую политику», — отметил Марк Велан, руководитель инвестиций в Lucerne Asset Management.

В то же время некоторые аналитики призывают к осторожности.

«Много хороших новостей уже заложено в цены», — считает валютный стратег Bank of Singapore Сим Мох Сионг.

Соглашение между США и ЕС, которые вместе составляют почти треть мировой торговли, позволяет избежать более масштабного торгового конфликта между ключевыми союзниками.

Новая архитектура мировой торговли: что означает соглашение США и ЕС

Заключение соглашений США сначала с Японией, а теперь и с Европейским Союзом, на одинаковых базовых условиях (около 15% пошлины), свидетельствует о формировании новой архитектуры мировой торговли при администрации Трампа. Вместо сложных многосторонних соглашений в рамках ВТО, Вашингтон перешел к модели двусторонних договоренностей, где он использует свою экономическую мощь для установления новой, более высокой «цены входа» на свой рынок.

Этот подход имеет несколько ключевых моментов:

  • Управляемый протекционизм: Вместо хаотичной торговой войны, США, похоже, стремятся установить единый, хоть и высокий, тарифный барьер для своих ключевых партнеров.
  • Давление на Китай: Заключив соглашения с Японией и ЕС, Вашингтон усиливает давление на Китай, который остается главной мишенью. Теперь Пекин оказывается в изоляции и вынужден договариваться на менее выгодных для себя условиях.
  • «Лучше, чем могло быть»: Реакция рынков показывает, что для бизнеса и инвесторов даже высокие, но предсказуемые пошлины лучше, чем полная неопределенность и угроза еще худших сценариев.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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