Глобальные фондовые индексы и курс евро продемонстрировали рост на фоне новостей о заключении рамочного торгового соглашения между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Соглашение, устанавливающее 15%-ные пошлины на большинство товаров, принесло рынкам долгожданную ясность и уменьшило опасения относительно полномасштабной торговой войны. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщает агентство Reuters.
Мировые фондовые рынки выросли после заключения торгового соглашения между США и ЕС
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Детали сделки и реакция рынка
Согласно сообщению, США и ЕС в воскресенье, 27 июля, заключили соглашение, которое фиксирует импортную пошлину на уровне 15%. Это вдвое меньше, чем 30%-ные тарифы, которыми ранее угрожал президент Дональд Трамп, и произошло через неделю после аналогичной договоренности с Японией.
Рынки отреагировали на новость позитивно: фьючерсы на европейские индексы выросли более чем на 1%, а на американские S&P 500 и Nasdaq — на 0,5−0,6%. Курс евро укрепился относительно доллара, фунта и иены. Азиатские рынки также показали рост, тогда как японский Nikkei несколько снизился после достижения годового максимума на прошлой неделе.
Возвращение к предсказуемости
Хотя 15%-ная пошлина все еще считается высокой по сравнению с надеждами на нулевые тарифы, для бизнеса и инвесторов это лучший сценарий, чем угроза 30%-х пошлин и полная неопределенность.
«Теперь основной риск был снят. Рынки воспринимают это как знак стабильности и предсказуемости, которые возвращаются в торговую политику», — отметил Марк Велан, руководитель инвестиций в Lucerne Asset Management.
В то же время некоторые аналитики призывают к осторожности.
«Много хороших новостей уже заложено в цены», — считает валютный стратег Bank of Singapore Сим Мох Сионг.
Соглашение между США и ЕС, которые вместе составляют почти треть мировой торговли, позволяет избежать более масштабного торгового конфликта между ключевыми союзниками.
Новая архитектура мировой торговли: что означает соглашение США и ЕС
Заключение соглашений США сначала с Японией, а теперь и с Европейским Союзом, на одинаковых базовых условиях (около 15% пошлины), свидетельствует о формировании новой архитектуры мировой торговли при администрации Трампа. Вместо сложных многосторонних соглашений в рамках ВТО, Вашингтон перешел к модели двусторонних договоренностей, где он использует свою экономическую мощь для установления новой, более высокой «цены входа» на свой рынок.
Этот подход имеет несколько ключевых моментов:
- Управляемый протекционизм: Вместо хаотичной торговой войны, США, похоже, стремятся установить единый, хоть и высокий, тарифный барьер для своих ключевых партнеров.
- Давление на Китай: Заключив соглашения с Японией и ЕС, Вашингтон усиливает давление на Китай, который остается главной мишенью. Теперь Пекин оказывается в изоляции и вынужден договариваться на менее выгодных для себя условиях.
- «Лучше, чем могло быть»: Реакция рынков показывает, что для бизнеса и инвесторов даже высокие, но предсказуемые пошлины лучше, чем полная неопределенность и угроза еще худших сценариев.
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