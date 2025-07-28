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28 июля 2025, 17:31 Читати українською

Евро резко упало на межбанковских торгах

На межбанке евро подешевело более чем на 40 копеек за один день. Курс доллара упал всего на 4 копейки. Об этом свидетельствуют результаты торгов за 28 июля.

На межбанке евро подешевело более чем на 40 копеек за один день.

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Валюта

Открытие 28 июля

Закрытие 28 июля

Изменения

доллар

41,76/41,79

41,72/41,75

4/4

евро

48,95/48,97

48,54/48,55

41/42

Официальный курс: На вторник, 29 июля, НБУ установил такой курс доллара: 41,7997 грн. Это на 2 копейки больше, чем в понедельник (41,7824). В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,6967, что на 28 копеек меньше, чем в понедельник (48,9815).

Средний курс на наличном рынке: 41,45−42,00 грн/доллар, 48,73−49,33 грн за евро.

Средний курс в обменниках: доллар торгуется по 41, 65−41,70, евро — 48, 81−49, 05 грн.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
BatonUA
BatonUA
28 июля 2025, 17:38
#
Ще не осінь, а вже падіння. Несподівана торгова угода
+
+30
EvilReptiloid
EvilReptiloid
28 июля 2025, 18:14
#
Трамп нагнув єврогеїв, заставив замість московського СПГ і московської нєфтяри купувати американські аналоги за завищеними цінами. Так цим козлам і треба, вони десятиліттями заливали Путлєра водоспадом нафтових і газових грошей, прощали йому всі злочини, допомогли збудувати відносно сучасну армію, не прийняли Україну до НАТО в 2008 році, профінансували всю Сирійську війну і добру половину нашої війни. А коли Путлєр так знахабнів, що заявив свої права вже на саму Європу, єврогеї зробили все, щоб перетворити нас на живий щит.
Не хай тепер хоч трохи розрахуються за свої гріхи, заплатять щедру данину американцям. Це їхня карма.
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