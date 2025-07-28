Евро резко упало на межбанковских торгах

На межбанке евро подешевело более чем на 40 копеек за один день. Курс доллара упал всего на 4 копейки. Об этом свидетельствуют результаты торгов за 28 июля.

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Валюта Открытие 28 июля Закрытие 28 июля Изменения доллар 41,76/41,79 41,72/41,75 4/4 евро 48,95/48,97 48,54/48,55 41/42

Официальный курс: На вторник, 29 июля, НБУ установил такой курс доллара: 41,7997 грн. Это на 2 копейки больше, чем в понедельник (41,7824). В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,6967, что на 28 копеек меньше, чем в понедельник (48,9815).

Средний курс на наличном рынке: 41,45−42,00 грн/доллар, 48,73−49,33 грн за евро.

Средний курс в обменниках: доллар торгуется по 41, 65−41,70, евро — 48, 81−49, 05 грн.

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