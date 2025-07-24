Главное за четверг: НБУ сохранил ставку и ухудшил прогнозы

Национальный банк Украины существенно ухудшил свой прогноз по росту реального ВВП в 2025 году, снизив его с 3,1% до 2,1%. Основными причинами пересмотра стали усиление российских обстрелов и их влияние на инфраструктуру, а также неблагоприятные погодные условия для аграрного сектора.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5% и ухудшил прогноз инфляции