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24 июля 2025, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: НБУ сохранил ставку и ухудшил прогнозы

Нацбанк резко ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год

Национальный банк Украины существенно ухудшил свой прогноз по росту реального ВВП в 2025 году, снизив его с 3,1% до 2,1%. Основными причинами пересмотра стали усиление российских обстрелов и их влияние на инфраструктуру, а также неблагоприятные погодные условия для аграрного сектора.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5% и ухудшил прогноз инфляции

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 15,5% годовых. Также регулятор пересмотрел свои макроэкономические прогнозы, несколько ухудшив ожидания относительно темпов снижения инфляции и роста ВВП в 2025 году.

Правительство утвердило план моратория на проверки бизнеса: что изменится с 24 июля

Кабинет Министров Украины утвердил детальный план реализации решения СНБО о введении моратория на безосновательные проверки бизнеса. Новые правила, направленные на защиту предпринимателей, начинают действовать уже с 24 июля.

НБУ готовит новые шаги валютной либерализации для привлечения капитала — Пышный

Национальный банк Украины в ближайшее время рассмотрит новые меры по ослаблению валютных ограничений. Главная цель — создать дополнительные стимулы для бизнеса привлекать иностранный капитал в украинскую экономику.

Источник: Минфин
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