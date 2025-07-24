Нацбанк резко ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год
Главное за четверг: НБУ сохранил ставку и ухудшил прогнозы
Национальный банк Украины существенно ухудшил свой прогноз по росту реального ВВП в 2025 году, снизив его с 3,1% до 2,1%. Основными причинами пересмотра стали усиление российских обстрелов и их влияние на инфраструктуру, а также неблагоприятные погодные условия для аграрного сектора.
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5% и ухудшил прогноз инфляции
Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 15,5% годовых. Также регулятор пересмотрел свои макроэкономические прогнозы, несколько ухудшив ожидания относительно темпов снижения инфляции и роста ВВП в 2025 году.
Правительство утвердило план моратория на проверки бизнеса: что изменится с 24 июля
Кабинет Министров Украины утвердил детальный план реализации решения СНБО о введении моратория на безосновательные проверки бизнеса. Новые правила, направленные на защиту предпринимателей, начинают действовать уже с 24 июля.
НБУ готовит новые шаги валютной либерализации для привлечения капитала — Пышный
Национальный банк Украины в ближайшее время рассмотрит новые меры по ослаблению валютных ограничений. Главная цель — создать дополнительные стимулы для бизнеса привлекать иностранный капитал в украинскую экономику.
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