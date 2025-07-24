НБУ готовит новые шаги валютной либерализации для привлечения капитала — Пышный

Национальный банк Украины в ближайшее время рассмотрит новые меры по ослаблению валютных ограничений. Главная цель — создать дополнительные стимулы для бизнеса привлекать иностранный капитал в украинскую экономику. Об этом в четверг, 24 июля, заявил глава НБУ Андрей Пышный во время монетарного брифинга, передает Укринформ.

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Направления будущих послаблений

По словам главы Нацбанка, регулятор сейчас прорабатывает несколько конкретных направлений для дальнейшей либерализации. Среди них:

Расширение стимулирующих мер для бизнеса;

Вопросы, связанные с привлечением иностранных средств в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

Ряд вопросов по выплате дивидендов иностранным инвесторам.

Безопасность и восстановление экономики

Андрей Пышный подчеркнул, что любые шаги по либерализации будут базироваться на двух ключевых принципах: национальной безопасности и создании дополнительного эффекта для восстановления экономики.

«Мы работаем над тем, чтобы создавать устойчивые предпосылки для постепенного восстановления движения капитала, но безопасного и такого, который работает над созданием дополнительных возможностей и подпитывает производительность», — подчеркнул он.

Он добавил, что эти вопросы обсуждаются как внутри НБУ, так и с международными партнерами, в частности с Международным валютным фондом. В целом регулятор ищет баланс между жесткой монетарной политикой, необходимой для борьбы с инфляцией, и поддержкой экономического роста.