Национальный банк Украины в ближайшее время рассмотрит новые меры по ослаблению валютных ограничений. Главная цель — создать дополнительные стимулы для бизнеса привлекать иностранный капитал в украинскую экономику. Об этом в четверг, 24 июля, заявил глава НБУ Андрей Пышный во время монетарного брифинга, передает Укринформ.
НБУ готовит новые шаги валютной либерализации для привлечения капитала — Пышный
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Направления будущих послаблений
По словам главы Нацбанка, регулятор сейчас прорабатывает несколько конкретных направлений для дальнейшей либерализации. Среди них:
- Расширение стимулирующих мер для бизнеса;
- Вопросы, связанные с привлечением иностранных средств в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
- Ряд вопросов по выплате дивидендов иностранным инвесторам.
Безопасность и восстановление экономики
Андрей Пышный подчеркнул, что любые шаги по либерализации будут базироваться на двух ключевых принципах: национальной безопасности и создании дополнительного эффекта для восстановления экономики.
«Мы работаем над тем, чтобы создавать устойчивые предпосылки для постепенного восстановления движения капитала, но безопасного и такого, который работает над созданием дополнительных возможностей и подпитывает производительность», — подчеркнул он.
Он добавил, что эти вопросы обсуждаются как внутри НБУ, так и с международными партнерами, в частности с Международным валютным фондом. В целом регулятор ищет баланс между жесткой монетарной политикой, необходимой для борьбы с инфляцией, и поддержкой экономического роста.
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