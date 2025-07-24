Нацбанк резко ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год

Национальный банк Украины существенно ухудшил свой прогноз по росту реального ВВП в 2025 году, снизив его с 3,1% до 2,1%. Основными причинами пересмотра стали усиление российских обстрелов и их влияние на инфраструктуру, а также неблагоприятные погодные условия для аграрного сектора. Об этом в четверг, 24 июля, сообщила пресс-служба НБУ .

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Причины замедления экономики

По словам главы НБУ, хотя фискальные стимулы, обеспеченные международным финансированием, продолжали поддерживать экономику в первом полугодии, ее темпы роста оказались сдержанными.

«Его темпы были сдержанными из-за увеличения интенсивности обстрелов и дальнейших разрушений производственных мощностей, инфраструктуры и жилья», — отметил Пышный.

Он добавил, что эти же факторы способствовали сохранению негативных миграционных тенденций и создавали напряженную ситуацию на рынке труда. Кроме того, плохие погодные условия задержали жатву и ухудшили перспективы урожаев, что негативно повлияло на пищевую промышленность и транспорт.

Прогнозы на среднесрочную перспективу

НБУ также обновил прогнозы на последующие годы. Базовый сценарий предусматривает медленный экономический рост на уровне 2−3% в 2026—2027 годах. Стоит отметить, что предыдущий прогноз на 2026 год был значительно оптимистичнее — 5% роста.

В то же время, по словам Пышного, существует и более оптимистичный сценарий.

«В случае быстрой нормализации условий частные инвестиции и потребление существенно вырастут… а темпы роста ВВП могут составить 3−3,5%», — отметил глава НБУ.

Напомним, ранее регулятор также ухудшил прогноз инфляции на 2025 год с 8,7% до 9,7%.