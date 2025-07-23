Главное за среду: соглашение США и Японии, риски для доллара

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что введение полноценных санкций против российской нефти является самым эффективным способом заставить Россию прекратить войну в Украине. Он также предположил, что президент Дональд Трамп с большой вероятностью может прибегнуть к таким мерам.

Какую стратегию выбирают валютные вкладчики и что будет с доходностью депозитов в СКВ

Затишье на депозитном рынке продолжается. Небольшие банки, как и их коллеги более крупного калибра, заморозили доходность вкладов частных клиентов: финансисты ожидают решения НБУ по процентной ставке и его комментариев по инфляционной динамике. Перед заседанием регулятора «Минфин» собрал прогнозы банкиров и аналитиков на это событие и вероятное движение депозитных ставок на ближайшую перспективу. В свежем обзоре также расскажем, на каких условиях сейчас размещают свои деньги физлица в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн.