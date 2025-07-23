Трамп объявил о крупнейшей торговой сделке с Японией на $550 млрд
Главное за среду: соглашение США и Японии, риски для доллара
Президент Дональд Трамп достиг торгового соглашения с Японией, которое предусматривает 15% пошлины на импорт из США, включая автомобильный сектор, а также создание фонда в размере $550 миллиардов, который будут поддерживать японцы, для инвестиций в Америку.
Геополитика и технологии создают новые риски для доллара — МВФ
Международная валютная система, в которой доллар США доминирует уже 80 лет, испытывает все большее давление из-за геополитической напряженности и новых технологий. Хотя доллар сохраняет свои позиции, риски усиливаются, что может привести к формированию менее устойчивой многополярной валютной системы.
«Ключ к окончанию войны»: глава Минэнерго США поддержал санкции против российской нефти
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что введение полноценных санкций против российской нефти является самым эффективным способом заставить Россию прекратить войну в Украине. Он также предположил, что президент Дональд Трамп с большой вероятностью может прибегнуть к таким мерам.
Какую стратегию выбирают валютные вкладчики и что будет с доходностью депозитов в СКВ
Затишье на депозитном рынке продолжается. Небольшие банки, как и их коллеги более крупного калибра, заморозили доходность вкладов частных клиентов: финансисты ожидают решения НБУ по процентной ставке и его комментариев по инфляционной динамике. Перед заседанием регулятора «Минфин» собрал прогнозы банкиров и аналитиков на это событие и вероятное движение депозитных ставок на ближайшую перспективу. В свежем обзоре также расскажем, на каких условиях сейчас размещают свои деньги физлица в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн.
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