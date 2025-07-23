Геополитика и технологии создают новые риски для доллара — МВФ

Международная валютная система, в которой доллар США доминирует уже 80 лет, испытывает все большее давление из-за геополитической напряженности и новых технологий. Хотя доллар сохраняет свои позиции, риски усиливаются, что может привести к формированию менее устойчивой многополярной валютной системы. Об этом говорится в новом докладе Международного валютного фонда (МВФ).

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Непоколебимая гегемония доллара

Как отмечают в МВФ, определяющей чертой международной финансовой системы остается доминирование доллара. Он сохранил или даже усилил свои позиции, несмотря на кардинальные изменения в мире, такие как крах Бреттон-Вудской системы в 1973 году, окончание Холодной войны и появление евро.

Причинами такой устойчивости являются универсальность доллара в международной торговле, его роль как ориентира для курсовой политики других стран, а также высокая ликвидность и безопасность американских государственных облигаций, что поддерживает спрос на долларовые активы.

«Привилегия» и «обязанность» США

С одной стороны, США получают выгоды от этой ситуации, имея возможность дешевле занимать средства. Это явление известно как «чрезмерная привилегия» доллара. С другой стороны, это возлагает на США «чрезмерную обязанность», поскольку американская экономика фактически вынуждена страховать остальной мир от глобальных финансовых шоков.

Новые вызовы доминированию доллара

Несмотря на текущую стабильность, МВФ указывает на ряд новых угроз. Геополитика все сильнее влияет на торговлю и потоки капитала, что может привести к фрагментации мировой экономики. Рост торговой напряженности и увеличение государственного долга США могут заставить инвесторов пересмотреть свое отношение к долларовым активам.

В Фонде отмечают, что уже наблюдается рост спроса на хеджирование долларовых рисков, а курс доллара с января упал на 8%. Кроме того, цифровые инновации, в частности распространение стейблкоинов, привязанных к доллару, могут как усилить его доминирование, так и создать новые риски для финансовой стабильности.

Откуда происходит доминирование доллара: история Бреттон-Вудской системы

Доминирование доллара США в мировой финансовой системе было формально закреплено в 1944 году на конференции в городе Бреттон-Вудс (США). Тогда ведущие державы мира договорились о создании новой международной валютной системы, которая бы заменила собой довоенный хаос.

Основные принципы Бреттон-Вудской системы:

Золотой стандарт для доллара: Только доллар США был жестко привязан к золоту по фиксированному курсу ($35 за тройскую унцию). Правительство США гарантировало, что любой центральный банк мира может обменять свои доллары на золото.

Фиксированные курсы для других валют: Все другие валюты (фунт, марка, франк и т. д. ) были привязаны уже не к золоту, а к доллару по фиксированному, хоть и регулируемому, курсу.

Таким образом, доллар стал центром мировой финансовой системы — единственной валютой, такой же надежной, как золото. Хотя сама система распалась в 1971—1973 годах, когда США отказались от привязки к золоту, привычка использовать доллар как основную резервную, торговую и расчетную валюту сохранилась до сих пор, обеспечивая ему доминантное положение.

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