Трамп объявил о крупнейшем торговом соглашении с Японией на $550 млрд

Президент Дональд Трамп достиг торгового соглашения с Японией, которое предусматривает 15% пошлины на импорт из США, включая автомобильный сектор, а также создание фонда в размере $550 миллиардов, который будут поддерживать японцы для инвестиций в Америку. Об этом пишет Bloomberg.

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Соглашение, о котором заявил Трамп после того, как он добился прорыва на последней 75-минутной встрече в Овальном кабинете во вторник с главным торговым переговорщиком Японии, избавляет ключевого союзника США от угрозы 25% тарифа, который должен вступить в силу на следующей неделе.

«У них здесь были свои лучшие люди, и мы долго и настойчиво работали над этим, и это отличная сделка для всех», — сказал Трамп.

Согласно соглашению, японские автомобили и запчасти будут подлежать этой же 15% ставке пошлины, что и другой экспорт страны, сообщил высокопоставленный чиновник администрации США.

Япония будет принимать автомобили и грузовики, изготовленные в соответствии со стандартами безопасности транспортных средств США, без дополнительных требований, что может стать важным шагом к продаже большего количества автомобилей американского производства в стране.

Центральным элементом соглашения с Японией является обязательство в размере $550 миллиардов, которое, по словам чиновника, похоже на суверенный фонд благосостояния, в рамках которого сам Трамп мог бы управлять инвестициями внутри США.

Окончательные условия соглашения все еще должны быть закреплены в официальной прокламации. Юридические детали и другие детали по инвестиционному обещанию в размере $550 миллиардов все еще согласовываются, сказал чиновник.

График инвестиций не определен, и непонятно, сможет Трамп выделить полную сумму в течение своего срока.

Источник японского финансирования также не был сразу известен. Премьер-министр Японии Сигеру Исиба заявил, что сумма инвестиций достигнет 550 миллиардов долларов и частично будет предоставлена в форме кредитных гарантий.

550 миллиардов

По словам чиновника, Трамп исполнил роль посредника после восьми раундов переговоров, настаивая на больших уступках и обеспечивая лучшие условия для США на последней встрече в Овальном кабинете с главным торговым переговорщиком Японии Росеем Аказавой.

Ранее сообщалось, что официальные лица США и Японии обсуждали создание фонда на сумму около $400 миллиардов, прибыль которого должна быть распределена поровну. Но согласно условиям, согласованным на встрече в Овальном кабинете, Япония согласилась выделить $550 миллиардов на инвестирование в проекты в Америке, которые президент считает важными, из-за фондов, которые будут возвращать 90% прибыли в США.

Боинг, рис, оборона

Япония также согласилась купить 100 самолетов Boeing Co., увеличить закупки риса на 75% и купить сельскохозяйственную и другую продукцию на сумму 8 миллиардов долларов, одновременно увеличив расходы на оборону с американскими фирмами до 17 миллиардов долларов в год с 14 миллиардов долларов, сказал высокопоставленный чиновник.

Страна также примет участие в проекте трубопровода СПГ на Аляске, сказал чиновник, что, очевидно, подразумевает давно заблокированное предприятие стоимостью 44 миллиарда долларов, разработанное для экспорта газа штата по всему миру. Трамп заявил законодателям в Белом доме во вторник вечером, что Япония «создает совместное предприятие» для предложенного проекта СПГ на Аляске. «Они полностью готовы заключить это соглашение сейчас», — сказал Трамп.

«Япония и США ведут тесные переговоры, ставя на карту наши национальные интересы», — сказал Ишиба в Токио. «Две страны будут продолжать сотрудничать над созданием рабочих мест и качественных продуктов».

Трамп также пообещал предоставить Японии предупредительный пункт относительно будущих секторальных тарифов, включая пошлины, ожидаемые на полупроводники и фармацевтические препараты, фактически согласившись не относиться к стране хуже, чем к какой-либо другой стране, когда речь идет об этих товарах, сказал чиновник.

Фактически это означает, что Японии будет гарантирована любая самая низкая мировая ставка этих тарифов. Американские переговорщики до сих пор противятся попыткам сделать исключения и исключения для секторальных тарифов, хотя соглашение с Великобританией включало план ограниченного освобождения от пошлин на сталь.

Акции японских автопроизводителей выросли в Токио после сообщений о понижении ставки для автомобильного сектора с 25% до 15% для Японии, при этом акции Toyota Motor Corp. выросли более чем на 11%.

Приближение дедлайна

Соглашение с Японией было заключено спустя несколько часов после того, как Трамп объявил о достижении соглашения с Филиппинами, установив 19% тариф на экспорт страны. Эта бурная активность проходит за несколько дней до крайнего срока президента 1 августа для введения так называемых «взаимных» тарифов, которые ударят по десяткам торговых партнеров.