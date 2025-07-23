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23 июля 2025, 12:45 Читати українською

«Ключ к окончанию войны»: глава Минэнерго США поддержал санкции против российской нефти

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что введение полноценных санкций против российской нефти является самым эффективным способом заставить россию прекратить войну в Украине. Он также предположил, что президент Дональд Трамп с большой вероятностью может прибегнуть к таким мерам. Об этом министр сказал в интервью телеканалу Fox News.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что введение полноценных санкций против российской нефти является самым эффективным способом заставить россию прекратить войну в Украине.

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Самое большое давление на россию

Отвечая на прямой вопрос журналиста, считает ли он санкции против российской нефти «ключом к окончанию российско-украинской войны», Крис Райт ответил утвердительно.

«Слушайте, это огромное давление на Россию. Это самое большое давление, которое возможно на них оказать», — заявил он.

На уточняющий вопрос, планирует ли президент Трамп вводить такие санкции, министр ответил, что это «очень реальная возможность». Райт напомнил, что Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире производителем нефти и газа, а значит, «могут делать то, чего никогда не делали».

Почему это важно

Заявление министра энергетики США является самым четким на сегодня сигналом о том, что администрация Трампа рассматривает возможность применения мощнейшего экономического оружия против россии. В отличие от ограничений, действовавших ранее, введение полноценных вторичных санкций против российской нефти может нанести сокрушительный удар по главному источнику доходов кремля.

Аргумент Райта о том, что США как крупнейший производитель энергоресурсов «могут делать то, чего никогда не делали», является ключевым. Он свидетельствует о готовности Вашингтона использовать свой статус энергетической сверхдержавы для достижения геополитических целей. США могут нарастить собственную добычу, чтобы компенсировать возможный дефицит на мировом рынке и не допустить панического скачка цен, что делает такой шаг реалистичным.

Это заявление является мощным предупреждением не только для москвы, но и для ее главных торговых партнеров, таких как Китай и Индия. Они сталкиваются с риском потерять доступ к американской финансовой системе и рынку, если продолжат покупать российскую нефть. Это может кардинально изменить экономический ландшафт войны и значительно усилить давление на кремль.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Я. ..
Я. ..
23 июля 2025, 14:06
#
«„Ключ до закінчення війни“: глава Міненерго США підтримав санкції проти російської нафти»

Звісно добре, але за 6 з половиною місяців по суті буде 4 роки війни вже, і такі маневри з кожним роком матимуть все менше ефекту, бо кацапи вже познаходили альтернативні шляхи поставки і збуту нафти, тому вони б ще років десять чухалися з цим питанням…ну хоч зараз наважилися, коли вже і ЄС, і штати, і Китай закупили багато кацапської нафти…
+
0
efess
efess
23 июля 2025, 14:31
#
РФ продає все на Схід,не дуже подіють ці санкції…
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