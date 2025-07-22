Главное за вторник: дополнительные средства от МВФ, ограничения НАБУ и САП

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что, вероятно, обратится за дополнительным финансированием в Международный валютный фонд, поскольку она стремится удовлетворить фискальные потребности страны, несмотря на то, что войне с Россией конца не видно. По словам Свириденко, мировые доноры пока выделили лишь половину из примерно $75 миллиардов, необходимых для бюджета в течение следующих двух лет.

Рада ограничила независимость НАБУ и САП

22 июля 2025 года Верховная Рада проголосовала за законопроект № 12414, который предусматривает ограничение независимости НАБУ и САП. День рождения Академии Минфин: крутите космическое Колесо фортуны и выигрывайте подарки В июле Академия Минфин празднует свой День рождения и приглашает всех в межгалактическое путешествие. В течение недели крутите космическое Колесо фортуны и гарантированно получайте полезные подарки.

Евро по 52 грн: почему импорт дорожает быстрее, чем растет курс евровалюты