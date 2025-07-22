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22 июля 2025, 11:21 Читати українською

День рождения Академии Минфин: крутите космическое Колесо фортуны и получайте подарки

В июле Академия Минфин празднует свой День рождения и приглашает всех в межгалактическое путешествие. В течение недели крутите космическое Колесо фортуны и гарантированно получайте полезные подарки.

В июле Академия Минфин празднует свой День рождения и приглашает всех в межгалактическое путешествие.

С 22 по 29 июля заходите на страницу празднования, заполняйте форму и крутите Колесо фортуны.

Вас ждут гарантированные подарки:

🎯 КРУТИТЬ КОЛЕСО

Чтобы принять участие:

  • заполните короткую форму, укажите свое имя и контактные данные;
  • нажмите на кнопку «КРУТИТЬ КОЛЕСО», чтобы фортуна выбрала для вас подарок;
  • получите свой подарок.

Присоединяйтесь к межгалактической миссии Академии Минфин и получите подарок-суперсилу, который откроет вам путь к финансовой уверенности.

🎯 Покрутить Колесо фортуны можно с 22 по 29 июля включительно

Об Академии Минфин

Академия Минфин — это образовательный проект сайта «Минфин», который помогает украинцам разобраться в популярных инвестиционных инструментах, научиться защищать и сохранять свои деньги, принимать уверенные финансовые решения даже во время войны.

Потому что инвестирование сегодня — это не только забота о собственном благополучии, но и вклад в украинскую экономику. Каждая гривна, вложенная с умом, работает на восстановление и развитие страны.

В Академии вы можете пройти индивидуальное обучение или заказать корпоративное обучение для своего бизнеса. Все программы построены на практических кейсах и экспертности спикеров — инвесторов-практиков с многолетним опытом.

87% студентов Академии совершают свою первую инвестицию уже во время обучения. Эта возможность доступна и вам.

Посмотрите доступные курсы уже сейчас.

Источник: Минфин
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