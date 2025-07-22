В июле Академия Минфин празднует свой День рождения и приглашает всех в межгалактическое путешествие. В течение недели крутите космическое Колесо фортуны и гарантированно получайте полезные подарки.
День рождения Академии Минфин: крутите космическое Колесо фортуны и получайте подарки
С 22 по 29 июля заходите на страницу празднования, заполняйте форму и крутите Колесо фортуны.
Вас ждут гарантированные подарки:
- возможность самостоятельно выбрать любой курс Академии;
- скидка 30% или 20% на любой курс Академии;
- скидка 40% на курс Академии об инвестировании в ETF;
- доступ к трем воркшопам по криптоинвестициям «Криптопрорыв 1.0», «Криптопрорыв 2.0» и «Криптопрорыв 3.0» от Михаила Серюги;
- билет на конференцию «Жить на проценты 2025», которая состоится 9 ноября.
Чтобы принять участие:
- заполните короткую форму, укажите свое имя и контактные данные;
- нажмите на кнопку «КРУТИТЬ КОЛЕСО», чтобы фортуна выбрала для вас подарок;
- получите свой подарок.
Присоединяйтесь к межгалактической миссии Академии Минфин и получите подарок-суперсилу, который откроет вам путь к финансовой уверенности.
🎯 Покрутить Колесо фортуны можно с 22 по 29 июля включительно
Об Академии Минфин
Академия Минфин — это образовательный проект сайта «Минфин», который помогает украинцам разобраться в популярных инвестиционных инструментах, научиться защищать и сохранять свои деньги, принимать уверенные финансовые решения даже во время войны.
Потому что инвестирование сегодня — это не только забота о собственном благополучии, но и вклад в украинскую экономику. Каждая гривна, вложенная с умом, работает на восстановление и развитие страны.
В Академии вы можете пройти индивидуальное обучение или заказать корпоративное обучение для своего бизнеса. Все программы построены на практических кейсах и экспертности спикеров — инвесторов-практиков с многолетним опытом.
87% студентов Академии совершают свою первую инвестицию уже во время обучения. Эта возможность доступна и вам.
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