Главное за понедельник: мораторий на проверки бизнеса, санкции против партнеров россии

«Правительство совместно с силовыми структурами и при координации Совета национальной безопасности и обороны готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. Планируется годовой мораторий на проверки. Этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским — его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, выгодных белому бизнесу», — написала Свириденко.

Украина в этом году планирует потратить на оборону 2,6 триллиона — более 30% своего ВВП

После внесения изменений в Государственный бюджет на 2025 год финансирование сектора национальной безопасности и обороны выросло на 412,4 млрд грн и составит 2,6 трлн грн.

Глава Минфина США призвал Европу присоединиться к вторичным тарифам против партнеров россии

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты ожидают от европейских союзников присоединения к потенциальным вторичным тарифам против стран, которые помогают России, в частности, покупая ее нефть.

Самые ожидаемые токены 3 квартала 2025 года: как заработать и не остаться в минусе

Ежедневно в мире появляются тысячи токенов. Например, только в июне этого года их было запущено 2,5 млн. Почему одни проекты находят миллионы пользователей, а другие — превращаются в скам? Как инвесторы определяют момент входа, когда цена токена минимальна, но потенциал максимален? Какие новинки третьего квартала уже называют самыми ожидаемыми? — об этом расскажет «Минфин».​