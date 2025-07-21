Украина в этом году планирует потратить на оборону 2,6 триллиона — более 30% своего ВВП

После внесения изменений в Государственный бюджет на 2025 год финансирование сектора национальной безопасности и обороны выросло на 412,4 млрд грн и составит 2,6 трлн. Об этом сообщила глава парламентского комитета по бюджету Роксолана Пидласа.

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«После изменений в Бюджет-2025, которым мы добавляем 412,4 млрд грн на сектор нацбезопасности и обороны, финансовый ресурс на сектор составит 2,6 трлн грн. Это 31,1% от прогнозируемого ВВП на этот год», — говорится в сообщении.

По ее словам, по этому показателю Украина уже несколько лет стабильно занимает первое место в мире. Для сравнения, второе место занимает Израиль, тратящий на оборону 8,8% своего ВВП по данным SIPRI.

В то же время, в прошлом году Украина потратила на нужды обороны на $20 млрд больше, чем Израиль, даже в абсолютных показателях.

Глава комитета отметила, что на нужды обороны направляется 62,5% расходов общего фонда в первом полугодии 2025 года.

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«После изменений будет 59% расходов общего фонда (план, по факту, возможно, и больше) и 66% всех расходов», — добавила Пидласа.

Она подчеркнула, что весь этот ресурс Украина мобилизует самостоятельно из-за собственных доходов и внутренних заимствований, поскольку, за исключением Великобритании, международные партнеры не позволяют использовать их помощь на нужды оборонного сектора.