Власть готовит мораторий на проверки бизнеса на год — Свириденко

Власть готовит мораторий на проверки бизнеса продолжительностью в год, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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Что известно

«Правительство вместе с силовыми структурами и в координации Совета нацбезопасности и обороны готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. Планируется годовой мораторий на проверки. Этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским — его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, которые выгодны белому бизнесу», — написала Свириденко.

Также, по ее словам, власти начали аудит уголовных производств против бизнеса — приоритетом является «закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность».

Новые дела о бизнесе будут санкционировать только генеральный прокурор или руководители областного и районного уровня, заявила Свириденко.

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По ее словам, параллельно с этим ограничат проверки налоговой и таможни, а также усилят контроль за законностью следственных действий.

«Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов рф», — заявила она.