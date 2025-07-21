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21 июля 2025, 8:16 Читати українською

Власть готовит мораторий на проверки бизнеса на год — Свириденко

Власть готовит мораторий на проверки бизнеса продолжительностью в год, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Власть готовит мораторий на проверки бизнеса продолжительностью в год, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известно«Правительство вместе с силовыми структурами и в координации Совета нацбезопасности и обороны готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

«Правительство вместе с силовыми структурами и в координации Совета нацбезопасности и обороны готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. Планируется годовой мораторий на проверки. Этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским — его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, которые выгодны белому бизнесу», — написала Свириденко.

Также, по ее словам, власти начали аудит уголовных производств против бизнеса — приоритетом является «закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность».

Новые дела о бизнесе будут санкционировать только генеральный прокурор или руководители областного и районного уровня, заявила Свириденко.

Читайте также: Зеленский анонсировал длительный мораторий на проверки бизнеса

По ее словам, параллельно с этим ограничат проверки налоговой и таможни, а также усилят контроль за законностью следственных действий.

«Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов рф», — заявила она.

Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+30
zevs1
zevs1
21 июля 2025, 9:21
#
Это первое правильное решение, можно его внедрить на постоянной основе ограничив влияние чиновников на частный бизнес.

Там где у государства есть доля совместноых бизнес-проектах пусть проверяют потому что государство участвует деньгами и не только.
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
21 июля 2025, 10:57
#
Ще ж було вже ©!

«Мораторій на перевірки бізнесу потрібно зберегти
19.01.2024»
+
0
yarg
yarg
21 июля 2025, 11:45
#
Вже було. потім потравили купу людей всяким гімном — і знову почали перевіряти.
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