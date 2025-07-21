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21 июля 2025, 18:53 Читати українською

Глава Минфина США призвал Европу присоединиться к вторичным тарифам против партнеров россии

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты ожидают от европейских союзников присоединения к потенциальным вторичным тарифам против стран, помогающих россии, в частности, покупая ее нефть. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты ожидают от европейских союзников присоединения к потенциальным вторичным тарифам против стран, помогающих россии, в частности, покупая ее нефть.

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Ультиматум Трампа и позиция Сената

Комментируя недавний ультиматум президента Дональда Трампа в отношении россии, Бессент отметил, что в американском Сенате существует мощная двухпартийная поддержка усиления антироссийских санкций.

«И президент Трамп в одиночку изменил парадигму, потому что в этот законопроект включено… любая страна, которая покупает российскую нефть, подпадающую под санкции, будет подвергаться вторичным тарифам до 100%», — напомнил министр.

По его словам, Сенат теперь согласен с президентом в том, что пошлины являются эффективным инструментом для достижения политических целей, что он назвал «революционным».

«Президент Трамп изменил ход дискуссии. И я призываю наших европейских союзников, которые много говорили, последовать нашему примеру, если мы введем эти вторичные тарифы», — подчеркнул Бессент.

Предыстория

Ранее Дональд Трамп угрожал, что вторичные тарифы против стран, торгующих с Россией, вступят в силу, если Москва не согласится прекратить войну против Украины в течение 50 дней.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что такие меры могут нанести сильный удар по экономикам Китая, Индии и Бразилии. В связи с этим он призвал лидеров этих стран повлиять на владимира путина.

Почему это важно

Заявление Скотта Бессента является четким сигналом о радикализации экономической политики США в отношении России и стран, которые ей помогают. Администрация Трампа переходит от традиционных санкций к угрозам применения самого мощного экономического оружия — вторичных тарифов.

Это создает огромное давление прежде всего на такие страны, как Китай и Индия, которые стали главными покупателями российской нефти после введения западных эмбарго. Столкнувшись перед выбором между торговлей с Россией и доступом к гигантскому американскому рынку, они, скорее всего, будут вынуждены сокращать экономические связи с москвой.

Призыв к Европе присоединиться к этим мерам является попыткой создать единый экономический фронт. Если Е С и США будут действовать совместно, давление на экономику россии и ее партнеров станет максимальным. Однако это также несет риски для самой Европы, поскольку может ударить по ее торговым отношениям с тем же Китаем. Этот шаг свидетельствует о том, что Вашингтон готов пойти на значительную эскалацию, чтобы заставить россию прекратить войну, и ожидает от своих союзников аналогичной решимости.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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