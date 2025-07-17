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17 июля 2025, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Новое правительство, торговая война ЕС-США и рейтинг застройщиков пригорода Киева

Совет назначил Свириденко новым премьер-министром

В четверг, 17 июля, Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины. Соответствующее решение поддержали 262 народных депутата. Свириденко стала второй женщиной в истории независимой Украины, возглавившей Кабинет министров. Первой была Юлия Тимошенко, она была премьер-министром дважды.

Рада назначила новый состав Кабмина Свириденко

17 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров, который предложила уже новый премьер-министр Юлия Свириденко.

Торговая война ЕС-США: 3 варианта развития событий и поведения евро в мире и Украине

Торговая война США-ЕС усиливается и принесет еще много сюрпризов мировому фондовому, валютному и сырьевому рынкам уже в конце июля-августе этого года. В сочетании с другими важными событиями может вновь возникнуть гремучая смесь, способная устроить паре евро/доллар американские горки. «Минфин» рассказал подробнее, какие курсы на основные валюты можем увидеть уже в ближайшее время.

ЕС закладывает в долгосрочный бюджет 100 млрд евро для Украины

В долгосрочном финансовом плане Евросоюза на 2028−2034 годы Еврокомиссия закладывает для Украины 100 млрд евро в рамках распределения расходов по расширению ЕС. Об этом сообщила президент Е К Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе 16 июля, презентуя долгосрочный бюджет ЕС.

Рейтинг застройщиков пригорода Киева: кто и какое жилье возводит во время войны

В пригороде Киева снова начал расти спрос на жилье в новостройках. Покупатели ищут не только комфортные квартиры с функциональной инфраструктурой, но и оценивают уровень безопасности. «Минфин» уже традиционно составил новый рейтинг застройщиков пригорода, по результатам работы компаний в 2024 году, и спросил риелторов и юристов, как выбрать квартиру мечты неподалеку от столицы, которая не превратится в сплошную проблему.

Источник: Минфин
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