Главное за среду: Diia.City Invest, ВРУ отправила правительство в отставку

В Украине появится новый, действительно простой механизм для венчурного инвестирования, которого еще не было — Diia.City Invest. Об этом написал председатель НКЦБФР Руслан Магомедов. В Diia.City Invest инвесторы сами будут формировать состав, выбирать управляющего, а государство — помогать.

Верховная Рада отправила правительство Шмыгаля в отставку

16 июля 2025 года Верховная Рада проголосовала за отставку Кабмина под руководством Дениса Шмыгаля.

Дополнительно 400 миллиардов на оборону: Рада поддержала изменения в госбюджет

В среду, 16 июля, Верховная Рада в первом чтении поддержала изменения в госбюджет на 2025 год. Расходы на оборону вырастут более чем на 400 млрд грн.

Ставки по валютным депозитам могут уйти «в минус»

По информации ЭП, Министерство финансов планирует постепенно отказаться от заимствований в валюте на внутреннем рынке уже до 2028 года. К тому времени объем эмиссии таких ОВГЗ должен с нынешних более $3 млрд ежегодно снижаться на $1 млрд. Хотя пока это неофициальная позиция ведомства, «Минфин» решил разобраться, как эти намерения финансового ведомства могут повлиять на инвестиционные возможности украинцев.