Главное за вторник: отставка правительства, множественное гражданство

Совет ЕС 15 июля принял финальное решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027 года.

Оплата по частям: какие варианты предлагают банки и как выбрать лучший

Приобретение товаров в рассрочку приобретает все большую популярность. Если раньше так покупали преимущественно электронику, то сейчас почти все товары широкого потребления. Какие сервисы по рассрочке существуют в Украине, чем отличаются и как выбрать самый удобный, разбирался Минфин.