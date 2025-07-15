Главное за вторник: отставка правительства, множественное гражданство
Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в отставку с должности. Соответствующее заявление он опубликовал в своем телеграм-канале. «Благодарю наших защитников и защитниц, которые держат фронт и берегут Украину! Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд ради нашего государства! Слава Украине!», — написал руководитель правительства.
Зеленский подписал закон о множественном гражданстве
ЕС официально продлил временную защиту для украинцев до 2027 года
Совет ЕС 15 июля принял финальное решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027 года.
Оплата по частям: какие варианты предлагают банки и как выбрать лучший
Приобретение товаров в рассрочку приобретает все большую популярность. Если раньше так покупали преимущественно электронику, то сейчас почти все товары широкого потребления. Какие сервисы по рассрочке существуют в Украине, чем отличаются и как выбрать самый удобный, разбирался Минфин.
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