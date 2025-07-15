Зеленский подписал закон о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении института множественного гражданства. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

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В каких случаях разрешается множественное гражданство

в случае обретения ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;

в случае приобретения ребенком, являющимся гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;

в случае автоматического приобретения гражданином Украины другого гражданства в результате женитьбы на иностранце;

в случае автоматического приобретения гражданином Украины, достигшего совершеннолетия, иного гражданства в результате применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

в случае приобретения гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, входящих в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;

при приобретении гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

В то же время множественное гражданство не будет допускаться для тех, кто имеет гражданство россии (признанной Верховной Радой государством-агрессором/оккупантом) или другого государства, не признающего территориальную целостность и суверенитет Украины.

Основные цели и преимущества множественного гражданства

Введение институт множественного гражданства стало ответом на ряд демографических и вызовов безопасности, а также на острую потребность восстановления и сохранения связи с миллионами украинцев, проживающих за пределами государства. Об этом ранее отмечали в правительстве.

Заместитель председателя Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук пояснила, что принятый закон не делает нарушителями тех украинцев, у которых де-факто есть два паспорта — украинский и другой страны проживания.

По словам Кравчук, новый закон имеет несколько важных задач:

Сохранение украинского паспорта для уже имеющих двойное гражданство. «Очень многие украинцы уехали 10−20 лет назад и получили гражданство других стран. Принятый документ позволит таким лицам держать свой украинский паспорт, переоформлять его и оставаться гражданином Украины», — отметила она.

Поддержка вынужденных переселенцев. Документ поможет сохранить связь с Украиной для тех, кто ищет убежище за границей из-за войны.

Выбор гражданства для детей. Родители маленьких украинцев, рожденных за границей, теперь не будут вынуждены выбирать гражданство — появится возможность иметь как украинский паспорт, так и паспорт страны, принявшей семью.

Упрощенная процедура для этнических украинцев. Для этнических украинцев, никогда не имевших украинского гражданства, процедура его получения будет упрощена. В то же время они все равно будут проживать в Украине как минимум год перед получением гражданства.

Напомним

«Минфин» писал, что 18 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11469, который вводит институт множественного гражданства в стране.