Главное за понедельник: Свириденко возглавит правительство, биткоин обновил ATH, торговая война

Президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру — министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство и провести его основательную реорганизацию. «Начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», — подытожил Зеленский.

Стоимость биткоина взлетела выше $123 тысяч

В ночь на 14 июля 2025 года цена биткоина в очередной раз за несколько дней установила новый рекордный максимум (ATH).

ЕС подготовил контрмеры на 21 миллиард евро в ответ на пошлины Трампа

Европейский Союз подготовил список товаров для введения пошлин в ответ на США на сумму 21 миллиард евро, который будет активирован, если переговоры провалятся.

Трамп угрожает Европе 30% пошлинами: кто выиграет в торговой войне — доллар или евро

На прошлой неделе основные индексы Уолл-стрит снизились, отступив от рекордных уровней: S&P 500, Nasdaq Composite и промышленный индекс Доу-Джонса прервали трехнедельную серию побед. Трамп усилил пессимизм на американском фондовом рынке.