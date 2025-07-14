ЕС подготовил контрмеры на 21 миллиард евро в ответ на пошлины Трампа

Европейский Союз подготовил список товаров для введения пошлин в ответ на США на сумму 21 миллиард евро , который будет активирован, если переговоры провалятся. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью изданию Il Messaggero.

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Готовность к ответу и надежда на диалог

По словам итальянского министра, подготовленный список является ответом на объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины против ЕС в размере 30%, которые должны вступить в силу с 1 августа.

«Готов список европейских пошлин на 21 миллиард евро, к которому может быть добавлен второй», — сообщил Таяни.

В то же время он подчеркнул, что ЕС должен реагировать «спокойно и хладнокровно», а приоритетом остается поиск дипломатического решения.

«Европа должна вести переговоры с высоко поднятой головой, зная, что в интересах всех избежать торговой войны. Европе нужна Америка, и наоборот», — сказал министр.

Шансы на соглашение

Антонио Таяни выразил оптимизм, что сторонам удастся достичь прогресса в течение двух недель, оставшихся до введения американских пошлин.

«Я уверен, что будет прогресс. Пошлины вредят всем, начиная с Соединенных Штатов. Если биржи падают, под угрозой оказываются пенсии и сбережения американцев», — отметил он.

Идеальной целью для ЕС, по словам Таяни, является достижение соглашения о «двойном нуле» — то есть полная отмена пошлин между Европой и США, хотя он и признал, что это нелегкая задача.

Напомним, 2 апреля Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение из-за дефицита торгового баланса, анонсировав универсальный 10%-й тариф на весь импорт и более высокие ставки для отдельных стран. Для Евросоюза эта ставка должна составить 30% с 1 августа.

Почему это важно

Обнародование конкретной суммы потенциальных контрмер (€21 млрд) имеет целью оказать давление не только на администрацию Трампа, но и на американский бизнес, который может пострадать от европейских пошлин. Это стимул для американских компаний лоббировать в своем правительстве более компромиссную позицию.

В то же время оптимистичный тон Таяни и акцент на диалоге оставляют открытыми двери для переговоров. Это свидетельствует о том, что главная цель ЕС — не торговая война, а заключение справедливого соглашения.

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