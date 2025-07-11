ЕС критикует Мальту за криптокомпании, Pump.fun купила трекер Kolscan: что нового

Регулятор ЕС обвиняет Мальту в недостатках надзора за криптокомпаниями

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) подвергло критике мальтийских чиновников за значительные недостатки в процессе лицензирования криптовалютных компаний.

Регулятор провел экспресс проверку процедур в Мальтийском управлении финансовых услуг (MFSA). Основное внимание было уделено неназванному криптопровайдеру, которому MFSA выдало лицензию на работу в рамках европейского законодательства MiCA (Markets in Crypto-Assets).

Комитет ESMA подверг сомнению это решение, указав на «существенные проблемы» заявителя, которые в то время оставались нерешенными. По мнению специалистов, мальтийские чиновники недостаточно тщательно проверили бизнес-план компании, в частности, положение о развитии бизнеса и привлечении новых клиентов, потенциальные конфликты интересов и политику борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).

В 2025 году соответствующие разрешения на Мальте получили такие платформы, как OKX, Gemini и Crypto.com.

В феврале OKX признала вину в обработке более $1 триллиона транзакций клиентов из США без соответствующего разрешения и согласилась заплатить более $504 миллионов штрафа.

В апреле MFSA дополнительно оштрафовало OKX за нарушение норм борьбы с отмыванием средств. Биржа не провела надлежащую оценку рисков от предлагаемых продуктов и не провела проверку некоторых клиентов при регистрации.

Европейские регуляторы также изучают, как хакеры из КНДР использовали OKX для отмывания части похищенных у Bybit $1,5 миллиарда.

Относительно Gemini и Crypto.com о нарушениях с их стороны пока не сообщалось.

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Pump.fun приобрела ончейн-трекер Kolscan накануне токенсейла

В преддверии запланированного на 12 июля 2025 года токенсейла, платформа Pump.fun объявила о своем первом соглашении по слиянию и поглощению. Лаунчпад приобрел Kolscan — приложение на базе Solana, предназначенное для отслеживания действий ончейн-трейдеров и копитрейдинга.

Решение Kolscan предоставляет аналитику в реальном времени по прибылям и убыткам, позициям кошельков, лидербордов по доходности и поведенческим сигналам. Название сервиса отсылает к термину KOL — «ключевой лидер мнений». Теперь эти данные станут неотъемлемой частью пользовательского опыта Pump.fun, подчеркнули разработчики.

По словам соучредителя платформы Алона Коэна, соглашение отражает философию его команды, согласно которой криптотрейдинг является «социальным спортом». Поэтому разработчики планируют усилить «геймификацию» торгового процесса, а также внедрить копитрейдинг как инструмент взаимодействия между участниками.

Все функции Kolscan станут бесплатными. К поглощению продукт собрал уже десятки тысяч пользователей, отметили разработчики. Pump.fun также намерен обновить лидерборды, чтобы исключить манипуляции и вернуть приоритет реальным трейдерам.

Интеграция Kolscan происходит параллельно с развитием других функций Pump.fun — прямых трансляций, системы вознаграждений для владельцев токенов и кастомных профилей. Команда открыто заявляет о цели создать «социальный криптомедиа-хаб, масштабируемый на миллионы пользователей».

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Акции BIT Mining выросли на 215% после объявления о переходе на Solana и создании резерва в $300 миллионов

Компания BIT Mining, ранее специализировавшаяся на добыче биткоинов, объявила о кардинальных изменениях в своей бизнес-модели. 10 июля 2025 года фирма сообщила о «стратегическом переходе» в экосистему Solana и намерена привлечь от $200 до $300 млн для накопления токенов SOL.

Этот капитал планируется привлекать поэтапно с учетом рыночных условий и инвестиционных возможностей. В рамках этого шага BIT Mining конвертирует все свои цифровые активы в Solana. Кроме того, компания выберет стратегию долгосрочного удержания токенов SOL и станет валидатором сети Solana.

По словам CEO BIT Mining Сяньфена Яна, решение отражает стремление компании адаптироваться к изменениям и развивать бизнес в новом направлении. Фирма рассчитывает не только получать вознаграждение за стэйкинг, но и способствовать устойчивости сети Solana.

На фоне новостей о трансформации, акции BIT Mining (BTCM) подскочили более чем на 215% после открытия рынка. Несмотря на то, что компания по-прежнему владеет собственной инфраструктурой для добычи биткоина, Litecoin и других активов, ее основной фокус теперь смещается на роль «корпоративного владельца» в сети Solana.

В настоящее время ценные бумаги фирмы торгуются по $7,61, а рыночная капитализация BIT Mining превысила $40 млн.

Спотовые биткоин-ETF зафиксировали рекордный приток средств за 8 месяцев

10 июля 2025 года американские спотовые биткоин-ETF продемонстрировали самый высокий показатель притока капитала с ноября 2024 года. В общей сложности в эти инвестиционные продукты поступило $1,188 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue.

Значительные поступления зафиксировали следующие фонды:

IBIT (iShares Bitcoin Trust) — $448,49 млн

FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) — $324,34 млн

ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) — $268,70 млн

BTC — $81,87 млн

BITB (Bitwise Bitcoin ETF) — $77,15 млн

HODL (VanEck Bitcoin Trust) — $15,24 млн

BRRR (Valkyrie Bitcoin Fund) — $3,21 млн.

В то же время, фонд GBTC от Grayscale столкнулся с оттоком капитала на сумму $40,17 миллиона. У других биткоин-ETF значительной активности не наблюдалось.

Приток средств в споте Ethereum -ETF также достиг многомесячного максимума.

Спот Ethereum-ETF также продемонстрировали наилучший показатель за долгое время. Приток средств составил $383,10 миллиона, что является самым высоким показателем с декабря 2024 года.

10 июля средства поступили в следующие продукты:

ETHA — $300,93 млн

FETH — $37,28 млн

ETH — $20,70 млн

ETHE — $18,89 млн

ETHW — $3,23 млн

ETHV — $2,06 млн

Эти данные свидетельствуют о возобновлении интереса инвесторов к криптовалютным ETF после периода стагнации.