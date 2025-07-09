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9 июля 2025, 20:00 Читати українською

Главное за среду: инфляция замедлилась, товарооборот вырос, Nvidia достигла $4 трлн.

Инфляция в Украине замедлилась до 14,3% в июне — Госстат

В июне 2025 года рост потребительских цен в Украине замедлился. Годовая инфляция (по сравнению с июнем 2024 года) составила 14,3%, а месячная (по сравнению с маем 2025-го) — 0,8%. Об этом в среду, 9 июля, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Товарооборот Украины за полгода вырос, но импорт почти вдвое превышает экспорт

За первые шесть месяцев 2025 года товарооборот Украины достиг $58,3 млрд, что на $5,6 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако этот рост произошел на фоне значительного торгового дефицита: импорт товаров почти вдвое превысил экспорт.

Украине нужно более $40 миллиардов внешней помощи в 2026 году — Шмыгаль

Потребности Украины во внешнем финансировании на 2026 год останутся на критически высоком уровне и превысят $40 миллиардов. В то же время в этом году страна уже привлекла $22 миллиарда помощи от партнеров.

Капитализация Nvidia достигла $4 триллиона: это абсолютный рекорд среди мировых компаний

Производитель чипов Nvidia в среду, 9 июля, стал самой дорогой компанией в мире, а его рыночная капитализация впервые в истории достигла отметки в $4 триллиона. Компания обогнала предыдущих лидеров — Microsoft и Apple.

Источник: Минфин
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