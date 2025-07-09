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9 июля 2025, 18:29 Читати українською

Капитализация Nvidia достигла $4 триллиона: это абсолютный рекорд среди мировых компаний

Производитель чипов Nvidia в среду, 9 июля, стал самой дорогой компанией в мире, а его рыночная капитализация впервые в истории достигла отметки в $4 триллиона. Компания обогнала предыдущих лидеров — Microsoft и Apple. Об этом сообщает CNBC.

Производитель чипов Nvidia в среду, 9 июля, стал самой дорогой компанией в мире, а его рыночная капитализация впервые в истории достигла отметки в $4 триллиона.

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Стремительный рост на фоне ИИ-бума

Акции Nvidia выросли более чем на 2% в среду, продолжив свое феноменальное ралли. Главным драйвером роста является ажиотажный спрос на графические процессоры компании, которые являются незаменимыми для тренировки больших языковых моделей и других систем искусственного интеллекта.

Рост капитализации компании был чрезвычайно стремительным:

  • В феврале 2024 года она достигла $2 трлн.
  • В июне 2024 года — $3 трлн.
  • 9 июля 2025 года — $4 трлн.

Только с начала текущего года акции Nvidia выросли на 22%, а за последний месяц — более чем на 15%. За последние пять лет их стоимость увеличилась более чем в 15 раз.

Вызовы на китайском рынке

Несмотря на историческое достижение, Nvidia сталкивается с вызовами на международных рынках. Главной проблемой являются экспортные ограничения со стороны США, которые не позволяют компании поставлять свои новейшие ИИ-чипы в Китай. В мае генеральный директор компании Дженсен Хуанг заявлял, что эти ограничения могут стоить Nvidia $8 млрд недополученных доходов.

Однако пока глобальный спрос на чипы для искусственного интеллекта, в частности со стороны таких гигантов, как Microsoft, который является одним из крупнейших клиентов Nvidia, продолжает стимулировать рост компании.

Почему это важно

Достижение Nvidia отметки в $4 трлн — это не просто новый рекорд на фондовом рынке, а символ тектонического сдвига в мировой экономике. Это свидетельствует о том, что революция искусственного интеллекта является не просто технологическим трендом, а фундаментальным экономическим явлением, которое создает триллионы долларов новой стоимости.

В то же время такая заоблачная капитализация основана на ожиданиях, что экспоненциальный рост спроса на ИИ будет продолжаться и в дальнейшем. Любое замедление этого тренда, усиление конкуренции или появление прорывной альтернативной технологии представляет собой огромный риск для компании. Статус Nvidia как «короля ИИ» сегодня является неоспоримым, но удержание этой позиции потребует от нее постоянных инноваций в условиях все более жесткой конкуренции.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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