Главное за вторник: в ЕС ищут средства для Украины, Минфин привлек 16,6 млрд от ОВГЗ

Брюссель срочно рассматривает варианты покрытия потенциального дефицита бюджета Украины на следующий год, который может достичь $19 миллиардов. Необходимость в поиске новых источников финансирования обусловлена уменьшением поддержки со стороны США и угасанием надежд на быстрое прекращение огня в войне с Россией.

Минфин привлек 16,6 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 8 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 16,64 млрд грн, что на 9,48 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 7,16 млрд грн.

Меньше долларов, больше евро: тренды валютного рынка в июне

Объемы покупки населением Украины валюты в июне-2025 превысили объемы ее продажи на $0,28 млрд в долларовом эквиваленте по сравнению с $0,25 млрд в мае этого года и $0,97 млрд в июне прошлого года.

Зарплаты в частных компаниях не успевают за ростом в госсекторе

На украинском рынке труда нарастают проблемы. С одной стороны, растет дефицит персонала. С другой — официальных вакансий становится все меньше, что может свидетельствовать об уходе рынка «в тень». Опрошенные «Минфином» работодатели говорят, что не могут найти людей, по некоторым вакансиям не в состоянии закрыть до 40−50% потребностей. И это, несмотря на готовность увеличивать оклады.