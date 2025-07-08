Меньше долларов, больше евро: тренды валютного рынка в июне

Объемы покупки населением Украины валюты в июне-2025 превысили объемы ее продаж на $0,28 млрд в долларовом эквиваленте по сравнению с $0,25 млрд в мае этого года и $0,97 млрд в июне прошлого года. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные НБУ.

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Как покупали и продавали валюту

По сравнению с маем покупка наличной валюты увеличилась на $11,6 млн — до $1 млрд 796,1 млн, в то время как продажи сократились на $30,2 млн — до $1 млрд 474,2 млн.

Нацбанк уточнил, что непосредственно наличных долларов население купило в июне на $56,5 млн меньше, чем в мае — $1 млрд 158,3 млн, а приобрело на $41,9 млн меньше — $1 млрд 114,7 млн.

В то же время покупка населением наличных евро выросла в долларовом эквиваленте в июне на $62,5 млн — до $577,2 млн, тогда как продажи — всего на $6,2 млн, до $301,2 млн.

Что касается безналичной валюты, то в июне покупка ее населением уменьшилась на $11,0 млн — до $307,5 млн, тогда как продажи подросли на $3,4 млн — до $347,3 млн, что увеличило положительное сальдо на этом рынке до $39,7 млн.

Что касается операций клиентов банков с безналичной валютой, то в июне по сравнению с маем наблюдалось снижение как покупки, так и продажи: покупка сократилась на $181,9 млн — до $8 млрд 371,3 млн, тогда как продажи — на $244,8 млн, до $6 млрд 349,8 млн.

Операции между банками по сравнению с маем в июне выросли на $221,8 млн — до $6 млрд 255,2 млн.

Что касается июня 2024 года, то покупка безналичной валюты клиентами банков выросла на $175,6 млн, в то время как продажи сократились на $411,2 млн. В то же время сделки между банками выросли на $614,0 млн.

На наличном валютном рынке в июне курс гривны существенно не изменился по сравнению с маем, а официальный курс гривны ослаб всего на 11 коп. — до 41,64 грн/$1. Июнь характеризовался очень близкими значениями наличного и безналичного курса, и в отдельные дни доллар на наличном рынке стоил дешевле.

В то же время из-за падения доллара на мировом валютном рынке евро в июне в Украине снова существенно подорожал, например по официальному курсу — на 1,98 грн, до 48,78 грн/EUR1.

Чистые валютные интервенции Нацбанка в июне увеличились до $2,961 млрд с $2,923 млрд в мае этого года, но это чуть менее $2,986 млрд в июне прошлого.

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