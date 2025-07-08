Меньше долларов, больше евро: тренды валютного рынка в июне

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 июля 2025, 11:10 Читати українською

Меньше долларов, больше евро: тренды валютного рынка в июне

Объемы покупки населением Украины валюты в июне-2025 превысили объемы ее продаж на $0,28 млрд в долларовом эквиваленте по сравнению с $0,25 млрд в мае этого года и $0,97 млрд в июне прошлого года. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные НБУ.

Объемы покупки населением Украины валюты в июне-2025 превысили объемы ее продаж на $0,28 млрд в долларовом эквиваленте по сравнению с $0,25 млрд в мае этого года и $0,97 млрд в июне прошлого года.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как покупали и продавали валюту

По сравнению с маем покупка наличной валюты увеличилась на $11,6 млн — до $1 млрд 796,1 млн, в то время как продажи сократились на $30,2 млн — до $1 млрд 474,2 млн.

Нацбанк уточнил, что непосредственно наличных долларов население купило в июне на $56,5 млн меньше, чем в мае — $1 млрд 158,3 млн, а приобрело на $41,9 млн меньше — $1 млрд 114,7 млн.

В то же время покупка населением наличных евро выросла в долларовом эквиваленте в июне на $62,5 млн — до $577,2 млн, тогда как продажи — всего на $6,2 млн, до $301,2 млн.

Что касается безналичной валюты, то в июне покупка ее населением уменьшилась на $11,0 млн — до $307,5 млн, тогда как продажи подросли на $3,4 млн — до $347,3 млн, что увеличило положительное сальдо на этом рынке до $39,7 млн.

Что касается операций клиентов банков с безналичной валютой, то в июне по сравнению с маем наблюдалось снижение как покупки, так и продажи: покупка сократилась на $181,9 млн — до $8 млрд 371,3 млн, тогда как продажи — на $244,8 млн, до $6 млрд 349,8 млн.

Операции между банками по сравнению с маем в июне выросли на $221,8 млн — до $6 млрд 255,2 млн.

Что касается июня 2024 года, то покупка безналичной валюты клиентами банков выросла на $175,6 млн, в то время как продажи сократились на $411,2 млн. В то же время сделки между банками выросли на $614,0 млн.

На наличном валютном рынке в июне курс гривны существенно не изменился по сравнению с маем, а официальный курс гривны ослаб всего на 11 коп. — до 41,64 грн/$1. Июнь характеризовался очень близкими значениями наличного и безналичного курса, и в отдельные дни доллар на наличном рынке стоил дешевле.

В то же время из-за падения доллара на мировом валютном рынке евро в июне в Украине снова существенно подорожал, например по официальному курсу — на 1,98 грн, до 48,78 грн/EUR1.

Чистые валютные интервенции Нацбанка в июне увеличились до $2,961 млрд с $2,923 млрд в мае этого года, но это чуть менее $2,986 млрд в июне прошлого.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами