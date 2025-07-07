Главное за понедельник: международные резервы выросли, банковская тайна

По итогам июня 2025 года международные резервы Украины выросли на 1,2% и по состоянию на 1 июля составили $45,1 миллиарда. Рост стал возможным благодаря тому, что значительные объемы финансовой помощи от международных партнеров превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны.

Украина ввела санкции против «криптовалютных схем» россии

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании нового пакета санкций против России. В нем особое внимание уделено финансовым схемам с использованием криптоактивов.

Банковская тайна: Гетманцев заверил, что действующий состав Рады не примет решение о раскрытии

Действующий состав Верховной Рады девятого созыва не будет голосовать за раскрытие банковской тайны. Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в подкасте «Хроники экономики», передает ЭП.

Кабмин запускает новую выплату — «Пакет школьника»

Кабинет Министров 7 июля принял решение о запуске новой выплаты — «Пакет школьника». Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. «Это будет денежная помощь в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в офлайн-формате», — отметил он.