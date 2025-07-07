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7 июля 2025, 11:08 Читати українською

Международные резервы Украины выросли до $45,1 миллиарда благодаря помощи партнеров

По итогам июня 2025 года международные резервы Украины выросли на 1,2% и по состоянию на 1 июля составили $45,1 миллиарда. Рост стал возможен благодаря тому, что значительные объемы финансовой помощи от международных партнеров превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

По итогам июня 2025 года международные резервы Украины выросли на 1,2% и по состоянию на 1 июля составили $45,1 миллиарда.

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Что повлияло на резервы в июне

Динамика резервов в прошлом месяце определялась несколькими ключевыми факторами:

  • Поступления. На валютные счета правительства в НБУ поступило более $4 миллиардов в рамках инициативы G7 «Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine» (ERA). В частности, $1,7 млрд поступило от Канады, $1,2 млрд — через механизмы Всемирного банка, и $1,15 млрд — от Евросоюза. Еще $337,8 млн добавилось в результате переоценки стоимости финансовых инструментов.
  • Расходы. Основными направлениями расходов были интервенции НБУ на валютном рынке и выплаты по государственному долгу. Чистая продажа валюты Нацбанком для поддержки курса гривны составила почти $3 миллиарда. На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте, а также на выплаты Международному валютному фонду было направлено в общей сложности около $950 миллионов.

Уровень достаточности резервов

В Национальном банке отмечают, что текущий объем международных резервов является достаточным для сохранения стабильности валютного рынка. Он обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта товаров и услуг.

Почему это важно

Рост международных резервов в июне, даже незначительный, является крайне позитивным сигналом, демонстрирующим устойчивость финансовой системы Украины в условиях войны.

Эта статистика наглядно показывает ключевую формулу финансового выживания Украины: масштабные поступления от международных партнеров полностью компенсируют расходы валюты, которые государство несет для поддержания курса гривны и обслуживания долгов. В июне более $4 млрд помощи с легкостью перекрыли почти $3 млрд, потраченных НБУ на интервенции, и около $1 млрд, направленных на выплаты по долгам.

Пока этот поток международной помощи будет оставаться стабильным и прогнозируемым, Национальный банк сможет и в дальнейшем обеспечивать курсовую стабильность и макрофинансовое равновесие, не истощая при этом «подушку безопасности» страны.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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