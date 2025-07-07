Кабинет Министров 7 июля принял решение о запуске новой выплаты — «Пакунок школяра». Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кабмин запускает новую выплату — «Пакунок школяра»
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Сколько средств на одного ребенка
«Это будет денежная помощь в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в оффлайн формате», — отметил Шмыгаль.
Как получить средства
-
Получить «Пакунок школяра» сможет каждая украинская семья, заявка будет подаваться через Дию. Все будет удобно и просто.
-
Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь картой за вещи, которые необходимы для школы.
Министерство социальной политики прокоммуникирует все детали и информацию о старте подачи заявок.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1