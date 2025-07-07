Кабмин запускает новую выплату — «Пакунок школяра»

Кабинет Министров 7 июля принял решение о запуске новой выплаты — «Пакунок школяра». Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Сколько средств на одного ребенка

«Это будет денежная помощь в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в оффлайн формате», — отметил Шмыгаль.

Как получить средства

Получить «Пакунок школяра» сможет каждая украинская семья, заявка будет подаваться через Дию. Все будет удобно и просто.

Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь картой за вещи, которые необходимы для школы.

Министерство социальной политики прокоммуникирует все детали и информацию о старте подачи заявок.