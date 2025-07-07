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7 июля 2025, 11:42 Читати українською

Банковская тайна: Гетманцев заверил, что действующий состав Рады не примет решения о раскрытии

Действующий состав Верховной Рады девятого созыва не будет голосовать за раскрытие банковской тайны. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в подкасте «Хроники экономики», передает ЭП.

Действующий состав Верховной Рады девятого созыва не будет голосовать за раскрытие банковской тайны.

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«Мы не будем раскрывать банковскую тайну в этом созыве Верховной Рады, — точно», — сказал нардеп.

Отвечая на вопрос, почему в Бюджетной декларации Минфина раскрытие банковской тайны указано одним из пунктов, Гетманцев отметил, что этот документ рассчитан на три года и надеется, что действующий созыв Рады не будет работать так долго.

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Напомним

  • 3 июля Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект № 13233, предусматривающий создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.
  • Ранее Гетманцев заявил, что в Финансовом комитете Верховной Рады Украины нет ни одного законопроекта, предусматривающего раскрытие банковской тайны для Государственной налоговой службы.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
Я_ __
Я_ __
7 июля 2025, 11:59
#
«Гетманцев зауважив, що цей документ розрахований на три роки і він сподівається, що чинне скликання Ради не буде працювати так довго.»

Взагалі в Конституції зазначено, що «У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.» На відміну від того, що про нашого презіка придумали, у випадку з Радою це чітко зазначено в Конституції.

Тому це скликання може бути ще дуже і дуже довго))
+
0
Три літри
Три літри
7 июля 2025, 13:07
#
Тому це скликання може бути ще дуже і дуже довго

А може бути що і недовго і наступного року вже будуть вибори.

От Іран з Ізраїлем воював десь 40 років, а коли Ізраїль відповів на виклил і пішов воювати з Іраном — війна закінчилась за 12 діб.
Це не означає що наша теж закінчится через 12, це приклад що прогнозувати строки закінчення справа не вдячна. Вам Альоша вже це продемонстрував.
+
+45
Mini Mi
Mini Mi
7 июля 2025, 13:43
#
Україна та росія воюють по-різному. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський та наголосив, що українців не будуть заганяти на війну палицями, як це роблять в рф.

«Ми воюємо за європейські цінності і хочемо бути членом ЄС. Тому навіть воювати нам потрібно з такими цінностями», — наголосив Президент України.

Эт я ещё не беру во внимания его ранние и особенно предвыборные обещания. Так что доверия к обещаниям властей отрицательное
+
0
3212242
3212242
7 июля 2025, 14:52
#
Гетьманцеву вірю як собі!11
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