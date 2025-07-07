Банковская тайна: Гетманцев заверил, что действующий состав Рады не примет решения о раскрытии

Действующий состав Верховной Рады девятого созыва не будет голосовать за раскрытие банковской тайны. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в подкасте «Хроники экономики», передает ЭП.

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«Мы не будем раскрывать банковскую тайну в этом созыве Верховной Рады, — точно», — сказал нардеп.

Отвечая на вопрос, почему в Бюджетной декларации Минфина раскрытие банковской тайны указано одним из пунктов, Гетманцев отметил, что этот документ рассчитан на три года и надеется, что действующий созыв Рады не будет работать так долго.

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Напомним