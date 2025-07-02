НКЦБФР утвердила предварительный список клиентов Фридом Финанс для возврата активов
Главное за среду: выплаты клиентам Фридом Финанс, новый сценарий МВФ по Украине
Комиссия утвердила предварительный перечень клиентов ООО «Фридом Финанс Украина», которые имеют право на возврат своих активов. В него вошли почти 20 тысяч физических лиц, более 700 юридических лиц и 38 инвестфондов.
Население в июне увеличило покупку долларов и евро в банках
Население Украины в июне 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,822 млрд (в эквиваленте) и купило на $2,104 млрд.
МВФ обновил негативный сценарий для Украины: допускает дальнейшее ухудшение ситуации
Международный валютный фонд (МВФ) внес незначительные изменения в негативный сценарий в рамках восьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины.
Nasdaq обошла NYSE по объемам размещения акций в первом полугодии
Фондовая биржа Nasdaq значительно опередила Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) по объемам первичных размещений акций в первом полугодии 2025 года за счет крупных IPO таких компаний, как CoreWeave и SailPoint.
Выплаты по валютным облигациям превысили новые привлечения в иностранной валюте — НБУ
За первые шесть месяцев 2025 года Правительство Украины привлекло от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах почти 240 миллиардов гривен в эквиваленте. Общая сумма заимствований на внутреннем рынке за время полномасштабного вторжения приближается к 1,7 трлн гривен.
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