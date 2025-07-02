Главное за среду: выплаты клиентам Фридом Финанс, новый сценарий МВФ по Украине

Комиссия утвердила предварительный перечень клиентов ООО «Фридом Финанс Украина», которые имеют право на возврат своих активов. В него вошли почти 20 тысяч физических лиц, более 700 юридических лиц и 38 инвестфондов.

Население в июне увеличило покупку долларов и евро в банках

Население Украины в июне 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,822 млрд (в эквиваленте) и купило на $2,104 млрд.

МВФ обновил негативный сценарий для Украины: допускает дальнейшее ухудшение ситуации

Международный валютный фонд (МВФ) внес незначительные изменения в негативный сценарий в рамках восьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины.

Nasdaq обошла NYSE по объемам размещения акций в первом полугодии

Фондовая биржа Nasdaq значительно опередила Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) по объемам первичных размещений акций в первом полугодии 2025 года за счет крупных IPO таких компаний, как CoreWeave и SailPoint.

Выплаты по валютным облигациям превысили новые привлечения в иностранной валюте — НБУ

За первые шесть месяцев 2025 года Правительство Украины привлекло от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах почти 240 миллиардов гривен в эквиваленте. Общая сумма заимствований на внутреннем рынке за время полномасштабного вторжения приближается к 1,7 трлн гривен.