Население в июне увеличило покупку долларов и евро в банках

Население Украины в июне 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,822 млрд (в эквиваленте) и купило на $2,104 млрд. Чистая покупка валюты составила $282,2 млн. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Рост спроса

Объем покупки вырос на 13,8% по сравнению с маем. В целом с начала года украинцы купили в банках $3,878 млрд.

Напомним