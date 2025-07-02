Население Украины в июне 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,822 млрд (в эквиваленте) и купило на $2,104 млрд. Чистая покупка валюты составила $282,2 млн. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Население в июне увеличило покупку долларов и евро в банках
Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Рост спроса
Объем покупки вырос на 13,8% по сравнению с маем. В целом с начала года украинцы купили в банках $3,878 млрд.
Напомним
- В июне 2025 года продал на межбанковском валютном рынке $2,961 млрд на 1,3% больше, чем в мае ($2,923 млрд).
- С начала года НБУ продал на межбанке $17,544 млрд.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии